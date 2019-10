Cómo evitar la caída del cabello: productos, trucos y remedios naturales

Cuando llega el otoño no es sólo la hoja la que se cae del árbol, sino que los humanos vivimos una situación similar con nuestro cabello y es que está comprobado que durante esta estación la caída del pelo aumenta.

No hay que alarmarse, corresponde a una pérdida limitada que será renovada cada día, no se trata de un primer síntoma de alopecia. Los estudios revelan que la media diaria es de 100 pelos perdidos por la misma cantidad que nacen. El problema está cuando la renovación no se produce al mismo ritmo y aparecen algunos problemas estéticos como las entradas o una mayor visibilidad del cuero cabelludo.

El 60% de la población se ve afectada por la caída del pelo

Otro problema a combatir es la pérdida de grosor, el cabello se ve cada vez más débil y con menor volumen. Es una lucha generalizada y es que el 60% de la población mayor de 18 años se ve afectada por la caída del pelo.

Lo primero que tenemos que hacer para ponerle solución es ver el origen de nuestro problema. Hay bastantes causas para la caída del pelo: estrés, genética, causas hormonales, enfermedades, una mala alimentación... y una vez diagnosticada la causa se puede proceder a elegir el tratamiento más indicado.

Productos anti-caída

En general los productos que podemos encontrar en el mercado para combatir la caída del cabello se pueden clasificar en tres grupos:

Tratamientos para fortalecer la salud del pelo y el cuero cabelludo como medida preventiva a la alopecia Productos cosméticos para lograr un cabello sano y bonito Compuestos con nutrientes y principios activos para frenar la caída

L´Oréal nos promete 8.000 pelos prolongando su ciclo de vida en 42 días de tratamiento con el uso de sus ampollas Aminexil Advanced. Se trata de un programa intensivo de doble acción para un pelo fino. Está enriquecido con Omega 6 y otros nutrientes esenciales que ayudan a estimular la actividad de la raíz y conservar la densidad del pelo. El resultado es un cabello sano, saludable y una protección de su crecimiento.

El grupo Innéov, número uno en nutricosmética, nos propone su producto Innéov Desinlogy, un revolucionario complemento alimenticio que actúa cada día desde el interior en el bulbo capilar para mantener el anclaje del pelo y potenciar su crecimiento. Sus resultados están comprobados clínicamente bajo control dermatológico logrando un cuero cabelludo más poblado y un cabello más fuerte. El tratamiento consiste en un comprimido al día durante un mínimo de tres meses.

Kérastase por su parte ha lanzado una gama de productos para invitarnos a realizar una rutina diaria para la pérdida del cabello. Esta familia se llama Spécifique y ha sido creada para tratar todos los problemas relacionados con el cuero cabelludo como la sensibilidad, el picor, la caspa, la pérdida del cabello y las raíces grasas. Para lograr un cuero cabelludo sano y equilibrado nos recomiendan el uso simultáneo de su estimulante, un champú y un tratamiento concentrado de 6 semanas.

Algunos remedios naturales

Si lo tuyo es tirar de los secretos de la abuela, tienes que saber que hay bastantes remedios naturales que han pasado de generación en generación como soluciones a la caída del cabello. Hagamos un repaso de los más comunes y sencillos.

Sabemos de las maravillas del té verde para nuestro organismo, pero lo que puede que desconozcas es que sus propiedades no sólo son para el interior de nuestro cuerpo sino también para su exterior. El té verde tiene una gran cantidad de antioxidantes que ayudan al crecimiento y fortalecimiento del cabello, evitando así su caída.

La aplicación es muy sencilla, basta con preparar una taza de té, dejarla enfriar, y utilizarla en la ducha a modo de tónico. Repítelo dos veces por semana para obtener los resultados que deseas.

Otro producto que podemos sacar de nuestras despensas en nuestra rutina diaria de belleza es el huevo. En este caso utilizaremos su clara, la albúmina actuara para fortalecer los folículos y prevenir la debilidad en el pelo. Coge cuatro clara, bátelas y frota con movimientos circulares por todo el cuero cabelludo. Deja actuar durante treinta minuto y después aclara con agua y procede al lavado habitual.

¿Qué comer para prevenir?

Cómo ya hemos dicho anteriormente, se sabe que la alimentación puede ser una de las causas de un pelo debilitado y de una excesiva caída por lo que es muy importante saber qué alimentos ayudan a fortalecer el cabello para aumentar su consumo en épocas que notemos que nuestro pelo se cae con mayor ritmo.

La zanahoria contiene betacaroteno que nuestro hígado se encarga de convertir en vitamina A que tiene como una de sus funciones estimular el crecimiento del pelo y fortalecerlo.

contiene betacaroteno que nuestro hígado se encarga de convertir en que tiene como una de sus funciones estimular el crecimiento del pelo y fortalecerlo. Los kiwis tienen mucha vitamina C que es perfecta para nuestro propósito ya que estimula la producción de colágeno lo que frenará la caída del pelo.

que es perfecta para nuestro propósito ya que estimula la producción de colágeno lo que frenará la caída del pelo. Si algo tienen las legumbres es hierro y su carencia en nuestro organismo es una de las causas de la caída. Además nos aportan zinc que es un nutriente esencial para que el cabello luzca fuerte y sano.

y su carencia en nuestro organismo es una de las causas de la caída. Además nos aportan zinc que es un nutriente esencial para que el cabello luzca fuerte y sano. Dentro de los frutos secos apuesta por la avellana. Es rica en biotina, responsable de la producción de ácidos grasos y del crecimiento celular.

Ponte manos a la obra para que este otoño no pase factura a tu pelo.