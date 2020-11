Café, vino o aceite: los secretos de belleza que puedes encontrar en tu despensa

Hay pequeños placeres en la vida como el olor a café recién preparado por las mañanas, una copa de vino mientras disfrutas de una serie o el toque de aceite que convierte una simple ensalada en un capricho gourmet. Pues debes saber que, además de unos productos gastronómicos de primera, son unos de los elementos clave para realizar tratamientos de belleza por sus beneficios en nuestro organismo y en el aspecto de la piel.

Nos solemos obsesionar con productos "milagro" con nombres impronunciables, pero en muchas ocasiones los alimentos más cotidianos son lo que nuestro cuerpo necesita. La manera de usarlos es muy variada, desde la más sencilla que es incorporarlos a nuestra dieta habitual, hasta la más profesional que es recurrir a tratamientos de estética basados en su uso o comprar cosméticos que los utilizan entre sus componentes gracias a sus beneficios.

Hoy en Vozpópuli vamos a poner el foco en tres productos que puede que consumas a diario y de los que desconoces sus propiedades: el café, el vino y el aceite. Recurrimos a expertos para que nos recomienden cuáles son las mejores variedades y cómo incorporarlos a nuestra rutina de belleza o cómo darnos ese capricho que tanto nos merecemos.

El café despierta tu belleza

Son múltiples las propiedades que el café tiene tanto para nuestro aspecto físico como para nuestra salud. Si nos fijamos en la estética, entre los beneficios de este producto destacamos que nos mantiene activo lo que hace que, de manera indirecta, nos ayuda a quemar grasas sin ser conscientes. Además consigue retrasar el envejecimiento porque es un potente antioxidante así que es capaz de mantener nuestra piel joven y luminosa por más tiempo.

Pero si buenas son sus propiedades para nuestro aspecto físico, mejores aún para la salud. Entre los beneficios del café para nuestro organismo podemos destacar los siguientes:

Disminuye el riesgo de sufrir diabetes , tener un infarto o padecer algunos tipos de cáncer

Protege el hígado de padecer cirrosis

Mejora las funciones cerebrales y disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neurodegenerativas

Combate la depresión

No es de extrañar por tanto que sea un ingrediente cómplice para mantenernos al 100%. La pregunta es: ¿Cómo podemos beneficiarnos de todas estas ventajas? La fórmula más premium consiste en realizarnos un tratamiento de estética fundamentado en el café. Un buen ejemplo es el Coffee therapy Spa que nos proponen desde el Hotel Veracruz Plaza de Valdepeñas. Consiste en un innovador tratamiento a base de café tostado que reafirma, afina y remodela la silueta corporal. Se realiza a base de café del que se aprovecha sus propiedades desintoxicantes para mejorar de manera global el aspecto de la piel.

El sistema es el siguiente: la cafeína ayuda a mejorar la circulación sanguínea y a la vez intensifica la eliminación de líquidos por lo que se consigue una piel más tonificada y firme, al mismo tiempo que se lucha de una manera muy eficaz contra la celulitis y la piel de naranja. Entre los beneficios también nos encontramos la disminución de las estrías y una sensación de relax gracias al poder antiinflamatorio de nuestro ingrediente estrella.

El café también es utilizado en este tratamiento como potente exfoliante eliminando todas las células muertas de la piel consiguiendo un efecto peeling. El resultado es una piel libre de imperfecciones, con una reducción de acné y manchas y una aportación extra de brillo y frescura sin resecar ni engrasar la piel. El Coffee Therapy Spa tiene una duración aproximada de 60 minutos y su precio ronda los 70€.

Si el tiempo o el presupuesto no te lo permiten, o no quieres pasar un día sin utilizarlo como aliado beauty, basta con bebernos una buena taza de café. ¿Sirve cualquier tipo de café? Desde PerretxiCo, uno de los mejores exponentes del concepto de nueva taberna vasca que abrió sus puertas en 2013 y cuyos famosos pintxos ya pueden degustarse en Vitoria y Madrid, nos proponen uno de sus variedades más prestigiosas, el Blend Arábicas 5 alturas. Es el Beyoncé de los cafés porque no para de acumular premios. Se trata de un café arábico con un alto poder estimulante muy recomendable para incluirlo en el desayuno y empezar con toda la energía necesaria la jornada.

Si eres un auténtico coffee lover y resides en Madrid, estás de enhorabuena porque en la capital ya se puede disfrutar de un nuevo templo del café, el East Crema Coffee, situado en el céntrico Barrio de las Salesas, en la calle Almirante 10. Es un sitio fantástico para sacarle todo el partido a los beneficios del café porque cuenta con un equipo de baristas profesionales que se dedican a ofrecerte los mejores cafés de especialidad con las mejores propuestas de Colombia, Brasil, Etiopía o Kenia.

Sus responsables nos aclaran que no todos los cafés son iguales. Ellos trabajan y recomiendan el café de especialidad que está considerado el de mayor calidad que se puede encontrar en el mercado. Este tipo de café lleva ya unos cuantos años causando furor en países como Japón, Estados Unidos, Reino Unido o Francia, pero en España aún no somos muy conscientes de su gran calidad y las características que le hacen diferente a cualquier otra variedad de café.

Cuando lo pruebes no querrás volver al café de cápsula

¿Por qué es tan bueno este café de especialidad? Se trata de una modalidad que no necesita azúcar reduciendo así el consumo diario de este ingrediente. Además contiene menos cafeína y los paladares más exquisitos sabrán diferenciar sus notas florales, frutales y un toque de chocolate. "Lo más importante: cuando lo pruebes, no querrás volver al café torrefacto o de cápsula", nos aseguran sus responsables.

Desde East Crema Coffee nos dan la posibilidad de degustar in situ el café, comprarlo como take away o incluso adquirirlo a través de su tienda online para preparar un café de primera en nuestra propia casa.

Viva el vino (y sus beneficios)

Si te ha sorprendido saber que el café sirve para mucho más que para mantenerte despierto por la mañana, espera a conocer todo lo que el vino puede hacer por tu belleza. Para descubrirlo nada mejor que viajar a la región vinícola más grande de Europa, Valdepeñas, donde se encuentra el vanguardista Hotel & Spa Veracruz Plaza donde nos ofrecen diferentes tratamientos de estética donde la vinoterapia es la auténtica protagonista.

El vino se puede convertir en toda una verdadera cura antienvejecimiento y es que tiene una poderosa acción anti-radicales capaz de inhibir enzimas como la elastasa, la colagenasa y la hialuronasa, previniendo a los tejidos del envejecimiento prematuro. La vinoterapia se utiliza de diversas maneras, como exfoliante con sus extractos, en envoltura, en baños de uva morada o mediante masajes con aceites de pepita de uva. Además los polifenoles de la uva se incorporan en la formulación de productos cosméticos por su gran valor para el cuidado de la piel.

Las principales ventajas del vino para nuestro organismo son las siguientes:

Contribuye a que la piel se mantenga joven y elástica

Neutraliza los efectos dañinos de los radicales libres

Tiene un alto poder antioxidante

Aporta luminosidad y vitalidad a la piel estresada

estresada Tonifica todo tipo de pieles

Con todas estas maravillas, desde el Wine Spa del Hotel Veracruz Plaza nos proponen un abanico de tratamientos específicos basados en la uva y el vino. Podemos sumergirnos en un verdadero baño de vino en el que se utiliza una innovadora bañera de hidromasaje en la que se disfruta de un baño relajante de uva morada con el que se conseguirá una piel más suave e hidratada. Podemos complementar este baño con una terapia antiestrés en el que se termina con un masaje antioxidante y energizante con aceite.

Otra posibilidad es la terapia antiedad, un tratamiento de unos 50 minutos que consiste en una envoltura de uva morada que se complementa con un baño de la misma uva. Esta novedosa terapia evita la aparición de arrugas y otros signos de envejecimiento mejorando la belleza natural de la piel.

La terapia anti-oxidante consiste en un tratamiento de exfoliación en el que se utilizan pepitas de uva que se acompaña de una envoltura de uva morada y un sellado de aceite. Los polifenoles, presentes en ambos productos, son un poderoso activo antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel y mejora su elasticidad.

También nos encontramos con una terapia relajante nutritiva que consiste en una envoltura de uva morada natural a la que se acompaña de un masaje antiedad en el que se usa una deliciosa crema de uva, rica en polifenoles, que igualmente aporta firmeza y elasticidad a la piel. Y no podemos terminar el menú de tratamientos posibles en vinoterapia sin mencionar el llamado "Eterna Juventud", un tratamiento de 80 minutos en el que la envoltura de uva morada se termina con un relajante masaje el que se usan hierbas aromáticas, plantas medicinales y aceites esenciales.

La cosmética que no pierde aceite

Los elixires oleosos a base de aceites se han convertido en objeto de deseo de las adictas a la belleza que no pueden prescindir de ellos en su rutina de cuidados por el aporte extra de hidratación que consiguen. Y es que la hidratación es la esencia de la belleza, tanto para la piel como para el cabello, por eso es tan importante conocer este tipo de aceites.

The Organic Restructuring de My Organics es un aceite reestructurante e hidratante que se basa en las propiedades del aceite de argán y del aguacate. Aporta brillo al pelo, ayuda a controlar el encrespamiento, evita la aparición de puntas abiertas y protege el cabello del calor térmico. Su fórmula ligera crea una máscara protectora alrededor del pelo que lo protege ante el uso del secador o planchas y lo consigue sin engrasar el cabello.

El aceite puro de rosa mosqueta de Amapola Bio tiene una formulación con un 99% de ingredientes ecológicos. El aceite de rosa mosqueta es un ingrediente muy valioso en la cosmética por su gran capacidad de transportar los nutrientes hasta las capas más internas de la piel. Gracias a esta acción, se hidrata en profundidad y además se favorece la producción de células dérmicas que retrasarán el envejecimiento cutáneo.

Por último, terminamos el repaso por el jabón de aceite de la casa Babé. Se trata de un jabón corporal con Omega 3, 6 y 9 u un 40% de aceites emolientes que limpian suavemente la piel y la nutren en profundidad. Su alto contenido en ácidos grasos esenciales restablece el nivel de hidratación cutáneo, previene la deshidratación y aporta un bienestar inmediato. Además consigue aliviar rápidamente la sensación de tirantez y el picor y su uso está especialmente indicado para la piel seca, muy seca o atópica.

A partir de ahora, a la hora de hacer la lista de lo compra ten en cuenta que un producto de supermercado puede ser mucho más que un simple alimento.