David Bustamante y Yana Olina, ¿embarazados? Las pruebas son claras

Parece que David Bustamante (38) sigue los pasos de su ex, Paula Echevarría (43), pues su novia, Yana Olina (32), podría estar embarazada.

Así se deduce de una fotografía que ha subido el cantante a Instagram, en la que parece indicar que la pareja está de buena nueva.

Yana Olina, ¿embarazada?

David quiso felicitar las fiestas a sus seguidores y, casualmente, posó de tal forma que dejó ver a todos unos patucos de bebé, colocados bajo el árbol de Navidad y el portal de Belén. Además, para más inri, vemos que hay tres velas blancas, y ellos son solo dos.

Silencio absoluto

Al margen de estas evidencias, la pareja aún no ha hecho mención en sus respectivos perfiles de Instagram. Si finalmente Yana no estuviera embarazada, no se entendería muy bien el juego del despiste de Bustamante.

Dos años de relación

Ambos se conocieron en el programa ‘Bailando con las estrellas’. Yana era la pareja de baile del cantante y su relación saltó a los medios en mayo de 2018.

A pesar de llevar juntos menos de dos años, la relación ha sido muy intensa, hasta el punto de que sonaron campanadas de boda hace poco.

"Yana está muy integrada en la familia"

La novia de Bustamante ha encajado perfectamente con la familia del cantante y con su hija Daniella, fruto de su relación con Paula. "Yana está muy integrada en la familia de Bustamante. Es una más. Es una chica que se hace querer. Es muy simpática y extrovertida", ha señalado una fuente cercana a la pareja a ‘El Español’. El cantante ha encontrado en la bailarina la estabilidad y tranquilidad que necesitaba en su vida. “David Bustamante está feliz. Incluso más asentado y centrado”, ha comentado dicha fuente.

Yana también ha encontrado en él a su hombre ideal, tal y como ha señalado en las redes sociales. “Mi alma gemela. La que te hace sentir la que más. Eres mi mundo. Eres mi todo. Gracias por amarme como soy. Nunca me sentí tan amada y nadie se preocupa por mí tanto como tú. Eres la mejor personas que conozco”, escribía junto a una bonita imagen de los dos en la playa.

A pesar de que al principio jugaron al despiste con su relación y negaban su noviazgo, la química y la atracción que tenían se ponían de manifiesto sobre el escenario cuando bailaban. Bustamante ha hablado pocas veces de ella ante los medios pero cuando lo hizo describió a Yana como una mujer “encantadora, una de las mejores personas que he conocido. Es todo bondad. Es muy generosa, le encanta como soy yo. Me siento muy cómodo con ella”.

Veremos si al final dan un paso más y, efectivamente, hay niño en camino.