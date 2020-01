Bruno y Maialen revolucionan 'OT 2020' con una erótica conversación secreta: "¿Me tocas?"

'OT 2020' tiene su primer romance. Se trata de Bruno y Maialen, dos concursantes que podrían ser algo más que amigos. Así lo evidencian una serie de mensajes que intercambiaron a espaldas de sus compañeros, que entre ellos tampoco se llevan muy bien, tal y como criticó la audiencia la semana pasada.

Los espectadores de 'Operación Triunfo', siempre atentos a la transmisión 24 horas del programa de Roberto Leal, se percataron de lo que Bruno y Maialen estaban intentando ocultar y, a través de capturas de pantalla, consiguieron descifrar el ardiente contenido de sus notas.

Todo sucedió durante la tarde del 27 de enero. Bruno y Maialen habían seguido sus rutinas de ensayos y actividades junto al resto de sus compañeros, sin alterar la normalidad de la Academia dirigida por Noemí Galera.

Antes de marcharse a descansar, los dos artistas decidieron compartir un rato juntos para hablar de sus cosas. Buscaron un lugar privado y, sin saber que el equipo de realización conseguiría capturarlo, comenzaron a intercambiar mensajes mediante una libreta.

Sin embargo, los fans incansables del formato se dieron cuenta, capturaron las imágenes de la libreta y transcribieron la conversación íntegra, tal y como se ve en el siguiente tweet.

Que en la conversación que estaban teniendo Bruno y Maialen por el cuadernito pone :-Esperame en mi cama que la tuya no me gusta-pero hay que poner las sábanas-Te toca-Me tocas?-Pero va a costar que no te intenté fol*arQUE FUERTE#OTDirecto27E#OTDirecto28Epic.twitter.com/E33gut1SIM