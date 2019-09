David Broncano alucina con el sexo que Mina El Hammani ('Élite') ha tenido el último mes

Mina El Hammani dejó de ser una desconocida en nuestro país gracias a la exitosa serie de Netflix 'Élite'. La actriz, de 25 años, fue la invitada de este lunes en 'La Resistencia', donde contestó a las famosas preguntas de David Broncano: cuánto dinero tiene y cuánto sexo ha practicado en el último mes.

El presentador del espacio de Movistar+ no podía creerse la respuesta de la intérprete.

El sexo que Mina ('Élite') ha tenido el último mes

La actriz hispanomarroquí, que interpreta el personaje de Nadia en la serie, aseguró rotunda que tenía "menos de 50.000 euros" en el banco y que había practicado "cero" sexo en los últimos 30 días.

Broncano alucinó: "Pero cuenta todo, eh. ¿Cero? ¿Cero rotundo? Tienes derecho a no contestar si no quieres mentir". Mina confirmó: "Cero total, nada de nada. Trabajo mucho, no tengo tiempo".

El presentador seguía sin creerlo: "Cuenta todo, ¿eh? Cuento todo", dijo, refiriéndose al onanismo o a preliminares. Ella volvió a confirmar que nada.

Recordemos que T-O-D-O suma en la pregunta del sexo. TODO. #LaResistenciapic.twitter.com/GNUdcL5zjK — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 16, 2019

