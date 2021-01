Brigitte Bardot: "El coronavirus es bueno, regula la superpoblación"

Brigitte Bardot, de 86 años, ha vuelto a protagonizar una nueva polémica, esta vez relacionada con el coronavirus. La actriz francesa ve la pandemia como algo positivo porque ayuda a regular de la superpoblación en el mundo.

"Me temo que la covid y las otras epidemias que se están conociendo restaurarán dolorosamente un nuevo orden. Cuando esos 5.000 millones de personas en esta tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos", ha señalado en el semanario italiano 'Oggi' la que fue una sex symbol de los años 50 y 60.

La actriz de 'Y Dios creó a la mujer', 'El Desprecio' vive rodeada de animales en su mansión de Saint Tropez (Francia) sin recibir visitas. Por ello, Bardot asegura que no toma ningún tipo de precaución para protegerse contra la covid. "No necesito protegerme, no veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien".

Después se producían las declaraciones más polémicas de la entrevista que ha concedido Bardot. "¿Me preguntas si este virus es algo bueno? Sí, lo es. Es una especie de autorregulación de una superpoblación que no podemos controlar", sentenció sin sonrojarse.

A favor de los gobiernos autoritarios

La actriz también habló de aspectos relacionados con la política. Se mostró a favor de los regímenes autoritarios y en contra de la inmigración a pesar de que ya ha sido condenada en cuatro ocasiones por incitar al odio racial, la última en 2008 por insultar a los musulmanes.

"Estoy a favor de un gobierno autoritario, capaz de poner orden en el lío en que vivimos. Cuando pienso que el gobierno francés deja al margen a ciudadanos pobres que trabajan duro y reciben menos ayuda que todos estos inmigrantes que nos atacan, me horroriza".

Ante la posibilidad de que sus declaraciones le sirvan para ser acusada de nuevo, e incluso ir a prisión, por incitar al odio racial, señala: "No me importa, que me vuelvan a condenar. Me costará dinero y no me importa. Y si no tengo el dinero para pagar la condena, iré a la cárcel. Sería divertido".