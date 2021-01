Los botines son el calzado de moda para el hombre del 2021

Está claro que el oversize viene pegando muy fuerte esta temporada en moda, tanto en las propuestas femeninas como en las de hombre. Solemos asociarlo con prendas de ropa como las americanas de patrones cuadrados o los pantalones cargo, pero esta vez la tendencia hacia el XXL es tan fuerte que ha sobrepasado el textil para influir de lleno en los accesorios. Esta revolución es la causa de que los botines sean el calzado estrella para los hombres este invierno.

Así que apunta: el botín es el imprescindible en tu armario para este temporada sustituyendo al rey, que hasta ahora que era el zapato, que se ve relegado a una posición secundaria. El botín ha llegado para arrebatar la posición predominante y, cuando no lo consigue, influye en los diseños de los otros tipos de calzado. De esta manera, los zapatos se abotinan llegando a la altura del tobillo y hasta las zapatillas deportivas que imperan esta temporada son aquellas que adoptan esta silueta abotinada.

La gran ventaja de los botines son su enorme versatilidad. Como vamos a ver, pueden adoptar diferentes caras para adaptarse a todo tipo de 'outfits'. Una de las novedades más importantes es que esta temporada se encuentran bien cómodos complementando los trajes de chaqueta en su versión más formal. Además pueden funcionar igual de bien con un estilo más casual con vaqueros o chinos o ser la pareja ideal, en su estilo más deportivo, junto a un chándal. Incluso serán la pieza irrenunciable para tus momentos de ocio en el campo o la montaña.

Si no llegas a creer esta capacidad camaleónica de los botines, sólo tienes que seguir acompañándonos porque desde Vozpópuli hemos elegido medio centenar de pares para convencerte de que no hay mejor propuesta para calzar tus pies en las próximas semanas.

Botines en su versión más formal

Comencemos por el principio, el botín negro es el básico que no debería de faltar en ningún armario masculino. Puedes elegir un modelo sencillo, con elásticos laterales y sin detalle alguno para que puedas usarlo una y mil veces con todo tipo de prendas. Podrás encontrarlo en una variedad de alturas, desde los bajos hasta el tobillo, hasta los que lo sobrepasan de largo. Nuestra recomendación es que cuanto más alto mejor ya que podrás usarlo con cualquier largura del pantalón sin dejar a la vista el calcetín o la piel.

¿Ya tienes un botín negro? Eso es que has hecho bien los deberes de la temporada. Entonces puedes optar por la mejor alternativa para tener otro par de quita y pon. La segunda vía que debemos de adoptar es el marrón, el segundo tono más fácil de combinar en calzado y además el otro color más de moda de este invierno. Si quieres hilar aún más fino, elígelo en un tono oscuro como el chocolate.

Los botines no tienen que ser siempre básicos o aburridos. Si quieres tener un par que destaque sin perder ese aspecto formal que puedas combinar con tus looks más arreglados (incluso para ir a trabajar a la oficina en traje), puedes optar por detalles como los troquelados que darán a tus pasos todo el toque gentleman que necesitan. Otras opciones de adornos pueden ser las hebillas laterales, las lengüetas o jugar con elásticos en otros colores.

Botines en su versión más 'casual'

Si tu forma de vestir es más sport, el botín sigue siendo un calzado irrenunciable. Si quieres combinarlos con pantalones más relajados una buena alternativa son aquellos diseños que van acordonados. Un consejo, si el botín es alto puedes pasarte medio día abrochándolos y desabrochándolos y, como no estamos para perder el tiempo, será mejor que elijas uno con ese truco que son las cremalleras invisibles situadas en el lateral y que son de gran ayuda.

Una de las estéticas más fuertes esta temporada para los hombres es copiar el estilo motero. Para conseguir hacerlo con acierto, es imprescindible que el calzado sea acorde y en este punto los botines juegan un papel protagonista. Si quieres dar ese imagen clásica de Marlon Brando en la película 'Salvaje', te será de gran ayuda elegir un modelo acordonado o con hebillas y con un aspecto desgastado que parezca que te haya acompañado en mil aventuras en la carretera.

Otra de las opciones que podemos elegir sin alejarnos de las tendencias son los botines de aspecto militar. En estos casos el color negro es prácticamente irrenunciable y los cordones eternos tu arma secreta. Otro aspecto que tendrás que tener en cuenta si te decantas por esta estética son las suelas de aspecto robusto capaces de resistir a todo tipo de terrenos y batallas. Este invierno, donde el hombre está llamado a vestir de negro de pies a cabeza, este tipo de botas son un must.

No vamos a abandonar las suelas todoterreno porque, si aún no has sucumbido a ellas, tienes que hacerlo este año. Las llamadas suelas chunky, o simplemente ugly, ya han barrido en moda femenina y esta es la temporada en la que vienen dispuestas a hacer lo mismo en las tendencias para hombre. Cuanto más gruesas, altas y dentadas sean, mucho mejor. Incluso puedes darle más protagonismo con colores combinados o materiales fuera de lo común. ¿Lo mejor? Que encajan de maravilla con los botines.

Si a estas alturas aún no te has convencido a abandonar tus zapatos habituales por unos botines, vamos a firmar un acuerdo de paz hablando de los zapatos abotinados, un híbrido entre las dos propuestas que esta temporada ha vuelto con fuerza. Son diseños sencillos que ascienden unos centímetros más de lo habitual por el tobillo y que mezclan lo mejor de los botines con lo mejor de los zapatos. Prueba a elegir un modelo en un color menos común, como el marino o el gris, y no dudes en hacerte con unos en ante.

Botines en su versión más deportiva

Como te adelantábamos al inicio, los botines también te podrán acompañar en tus momentos más ociosos. Son una propuesta perfecta si te gusta el montañismo y perderte por la naturaleza ya que son el calzado más resistente que puede existir. Pisa el monte con modelos en piel marrón, no te olvides de cazar el tejido más deseado de la temporada que es la pana y no dudes en camuflarte en la nieve con diseños en blanco.

Si necesitamos protegernos de la lluvia o de la nieve, no podemos abandonar el botín. Las katiuskas, esas botas de agua de toda la vida, están causando furor en las propuestas de mujer de este año, por lo que no tardarán mucho en cambiarse de sexo y empezar a imperar en las zapaterías masculinas. Otras buenas fórmulas son los diseños acolchados o con confortables forros como el borrego.

Las zapatillas también han sucumbido a esta fiebre por el botín y esta campaña tendrás que invertir en unos centímetros más de lona para cubrir tus tobillos... parece que la era de lucir calcetines se queda en el pasado. Las zapatillas abotinadas al más puro estilo Converse son una opción perfecta para subirte a esta tendencia. Apuesta por un toque retro con estampados o tejidos que te trasladen a décadas pasadas.

Las zapatillas de deporte no son una excepción y también lucen su aspecto más abotinado con diseños que nos recuerdan a esas primeras fiebres por las deportivas durante los años 80 y 90 cuando la tendencia basket causaba furor en todo el mundo. Lo mejor que podrías hacer es hacerte con un par que llame bien la atención y se convierta en el protagonista de tu zapatero con un diseño que mezcle diferentes colores, tejidos y detalles.

Ya ves como los botines nos pueden llevar desde el extremo más formal y discreto hasta el más deportivo y llamativo. No podrás decirnos que esta temporada no encuentras el botín que se adapte a tu 'horma' de vestir.