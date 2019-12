Échale el lazo a las botas cowboy, el calzado estrella de esta temporada

Si hay algo de lo que podemos estar bien seguros este otoño - invierno, es de cuál es el calzado estrella de la temporada. Y es que el estilo cowboy viene cabalgando bien fuerte desde tierras americanas para conquistar los zapateros femeninos. ¿Qué es lo mejor de esta moda? Que hay mil formas de llevarlo a nuestros pies. La tendencia country se encuentra diferentes formatos y alturas, desde los zapatos abotinados, pasando por los botines y hasta las botas más altas. De la misma manera podemos hablar de sus tacones. Podremos encontrar versiones totalmente planas, por lo que resulta una tendencia de lo más cómoda, hasta vertiginosos tacones de aguja.

¿Aún no te has apuntado a la tendencia? Pues tranquila porque aún estás a tiempo. Desde Vozpópuli te hemos preparado un recorrido por los diferentes estilos de botas y botines cowboy que están de moda para que compruebes que hay mil versiones y escojas el que mejor encaje con tu estilo.

¿Botas o botines?

Eso es lo primero que debemos tener bien claro antes de lanzarnos a comprar. Nuestra recomendación es que si no estás muy acostumbrada a llevar botas, elijas unos botines. Es una puesta menos arriesgada y vas a poderle dar más uso ya que te serán más fáciles de combinar.

Y si de básicos hablamos, el tema fundamental que debemos de tratar son los colores. El estilo cowboy va ligado naturalmente a dos tonos, el negro y el marrón, pero este último nos permite jugar con todo su abanico cromático, desde el beige al chocolate. Todos ellos son muy fáciles de encajar en tus outfits diarios, así que lo mejor es que estudies primero tu calzado para que elijas un color que no tengas aún representado.

Con las botas altas sucede exactamente lo mismo así que añadiremos otro punto a tener en cuenta: los tejidos. Esta tendencia también abraza multitud de materiales como elante o el cuero. Si estás dispuesta a darle mucho uso, lo mejor es que elijas un tejido y un color que sean fáciles de conservar.

Dentro de las botas podrás encontrar también diferentes alturas, desde las que llegan a media pantorrilla hasta aquellas que ascienden hasta las rodillas. Cualquiera de ellas son apuestas ganadoras.

¿Qué sucede si te debates entre qué tejido elegir? Pues no hace falta que pierdas el tiempo pensando. Lo mejor de esta tendencia es que es muy común encontrar modelos en los que se mezclan diferentes materiales, texturas e incluso colores dentro de un mismo zapato.

Arriesgando con el color

Si eres alumna aventajada en cuanto a tendencias, seguro que ya tienes una bota cowboy en tus manos. ¿Porqué no darla una compañera de aventuras? Una buena opción es arriesgar con algún color o tejido diferente. Fíjate en nuestras propuestas e inspírate: mostaza, metalizados, potro...

¿Y por qué no sumar dos tendencias en una? Los botines blancos siguen estando de plena actualidad, así que si te haces con unos de estilo cowboy matarás dos pájaros de un tiro.

Estampados del Oeste (o no)

Otra forma de salirse de lo común, es elegir un estampado diferente. Las botas cowboy no aceptan cualquiera, siempre van a ir ligadas a estampados animales. Una buena apuesta es elegir el pitón o la serpiente, viajar a lo más profundo de los desiertos americanos para calzarnos unas auténticas botas de vaquero.

Pero, como no, el animal print también ha invadido el mundo del calzado, así que todos los estampados que estamos viendo durante este temporada, como el leopardo, la cebra o el tigre, tienen también su versión Far West.

Nuestra apuesta es ser fiel a la estética, así que nos decantamos por un estampado animal menos común pero que ligamos irremediablemente a los vaqueros: La vaca. Inspírate en Jessie, la protagonista de 'Toy Story' para saber como lucir este estampado.

Atención con los detalles

Hemos hecho un repaso por las diferentes alturas, colores, tejidos y estampados que tenemos donde elegir. Ahora es el momento de apuntar mejor el tiro y fijarnos en los pequeños detalles. Si hay un adorno que encaja a la perfección con las botas cowboy son las tachuelas. Puedes elegirlas discretas, combinadas al mismo tono que la bota, o convertidas en lo más llamativo del modelo.

Otro elemento unido tradicionalmente a este tipo de calzado, son las costuras laterales. Si son de tu agrado puedes elegir un diseño donde el bordado destaque más con hilos de colores diferentes al fondo, o con unas formas y dibujos más rebuscadas. Y si quieres presumir de autenticas pisadas cowboy, no puedes prescindir de las costuras en la puntera.

Y por último un tercer detalle que no podemos olvidar: las hebillas. Nunca las dejes solas, como mínimo una pareja y cuanto más grandes y llamativas mejor. Siempre tienen que ser en plata y, si volvemos a tirar de lo auténtico, busca aquellas que estén grabadas con motivos y que tengan un aspecto artesanal.

Una vuelta de tuerca a la tendencia

El estilo cowboy aún nos va a poder dar más juego. Podemos subir la apuesta si nos hacemos con otro complemento de la misma estética, como un bolso o un sombrero tejano. Además, siempre que hablamos del Oeste nos vienen a la mente los vaqueros... ¿Pero qué hay de los indios? ¡No nos olvidamos de ellos! ¿Por qué no ir más allá e incluir elementos navajos en nuestras botas cowboy?

El calzado de las celebrities

Si con todas las versiones que hemos visto aún no te hemos convencido para alistarte en el ejercito cowboy, se nos unen diferentes celebrities que han ido utilizando estas botas desde finales del verano y que son la mejor demostración de que no pueden faltar en tu vestidor.

Pilar Rubio es una enamorada de las botas cowboy... ¡Y no solo desde este año! Su alma heavy le lleva siempre a elegir las versiones más rockeras con mezclas de colores como el negro y el rojo y detalles como llamas de fuego.

Otra de las seguidoras habituales de este tipo de botas es Sara Carbonero. La periodista es una gran fan de las botas y las utiliza en multitud de ocasiones, tanto con vestidos vaporosos y estampados como, en este caso, con vaqueros ajustados.

Paula Echevarría ya ha lucido varios modelos en Instagram. Nos quedamos con esta bota marrón a la que ha acompañado de una cazadora de la misma estética gracias a sus flecos y tachuelas.

Ver esta publicación en Instagram Dinner time! Feliz 😊 Una publicación compartida de malenacosta7 (@malenacosta7) el 26 Sep, 2019 a las 10:41 PDT

Las modelos tampoco se quedan atrás.Malena Costa ya se las calzaba en septiembre en una versión plana y con un tono crudo.

Ver esta publicación en Instagram Esta luz ✨🌈 Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 5 Sep, 2019 a las 11:21 PDT

Tampoco nos podemos olvidar de las influencers. Dulceida da un paso más allá y arriesga con una versión en pitón en tonos negros y grises que, como ya hemos visto antes, es una de las mejores fórmulas que podemos elegir.

¿Cómo combinar unas botas cowboy?

Lo último que nos queda para convencerte es darte unos trucos de con qué tipo de prendas combinan a la perfección este tipo de botas.

El denim encaja a la perfección

Una combinación ganadora es unirlas a un vestido largo, vaporoso, de patrón XXL y estampado. Los dibujos con los que mejor combina son las micro-flores o estampados étnicos. Además, si nos decantamos por unas botas en tonos marrones, el denim encaja a la perfección, por lo que una cazadora vaquera es una prenda de abrigo perfecta.

Pero si lo tuyo es lo de llevar los pantalones en casa, sin ningún problema, vamos a decantarnos por combinar tus botas cowboy con unos jeans ajustados para que las puedas utilizar por encima de los pantalones. Podemos seguir jugando con la corriente del Lejano Oeste y completar nuestro look con una blusa de cuadros de inspiración ranchera. Y como guinda, ¿Qué te parece una diadema? Ya vimos hace unos días que eran el último grito en complementos, así que elije una de un material natural como la rafia y será el accesorio perfecto.

¿Decidida? Cuéntanos cuáles van a ser tus botas para este invierno porque como cantaba Nancy Sinatra: "These boots are made for walking".