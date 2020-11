Ponte las botas (y botines) de moda para empezar con buen pie la temporada del frío

Al verano lo que es del verano y al invierno lo que es del invierno. Si hay un calzado que identifica la época estival, son las sandalias. ¿Cuál es su traducción en los meses invernales? No cabe duda, las botas son el accesorio que no puede faltar en un buen 'look' de invierno. Aunque esta temporada no acaparan todo el protagonismo ya que lo tienen que compartir con sus hermanos pequeños: los botines.

Si te pones a pensar seguro que sacas mil tipos diferentes de botas y botines. Con tanta variedad es normal que no todos los formatos estén de moda, así que es importante conocer cuáles son las tendencias de este año para no meter la pata a la hora de adquirir un nuevo par. La moda ha señalado varios modelos distintos como prioritarios así que te será muy fácil encontrar aquel que mejor complemente tu estilo.

Pero aunque haya distintas oportunidades de calzarte un par de botas o botines de moda, todas las tendencias tienen un denominador común y es que se han puesto como objetivo llamar la atención y ser la pieza estrella de tu outfit. Ya sea por el tamaño, por el color, por su suela, por su tejido... cualquier excusa les es válida para no pasar desapercibidas.

Las botas y botines que están de moda

Desde Vozpópuli vamos a hacer un rápido pero profundo repaso por las tendencias que más están pegando en cuanto a botas y botines este otoño - invierno. En total hemos elegido ocho estilos distintos y 60 paresque te servirán de guía para elegir cuál será el próximo capricho en tener un hueco tu zapatero.

1) Botas de caña alta

Este invierno no existen medias tintas, o elijes calzar un botín o te decantas por unas botas altas. El modelo estrella de la temporada es aquel que llega, como mínimo, hasta por debajo de tus rodillas. Nuestro consejo es que no deben faltar en tu armario los básicos, es decir, un par en negro y otro en marrón. Si quieres un plus, sólo tienes que apostar por tejidos más especiales como el pitón o el ante.

Para las que ya tienen los deberes hecho de anteriores inviernos, es el momento perfecto para invertir en unas nuevas botas altas más llamativas. Puedes hacerlo arriesgando con el color (el rojo esta temporada arrasa) o con materiales o estampados. En cuestión de tacones el abanico es todo lo amplio que te puedas imaginar pudiendo elegir desde modelos planos hasta vertiginosas agujas.

2) Botas XXL

La tendencia hacia la altura es tan extrema que este año las botas altísimas no encuentran fin. Antes decíamos que las botas deben llegar como poco por debajo de las rodillas pero, si lo que buscas es sacar nota alta con tu outfit, tu diseño debe alcanzar el muslo. Un híbrido entre bota y media que se adapta a tu pierna como una segunda piel.

Por su tamaño, aquí es donde residen las botas más especiales de la temporada, esos diseños que serán tu fetiche y que dejaran recuerdo durante años entre todos los que te vean pisar con ellas. Apuesta por acompañarlas por detalles de moda este invierno como los flecos, las lentejuelas, los lazos o los metalizados. Serán el par perfecto para los eventos más especiales porque con diseños así, ¿quién necesita más?

3) Botas de inspiración amazona

Como decíamos antes, este años las botas se llevan altas pero en cuestión de caña, no de tacón. Las enemigas acérrimas de los tacones están de enhorabuena porque losdiseños planos (pero planísimos) emergen como una de las grandes apuestas. Pero ten en cuenta una idea: que se prescinda de la altura del tacón no tiene porqué significar diseños básicos.

Los diseños en plano encuentran su máximo exponente en una de las tendencias reinas de la temporada. La atmosfera elegante que envuelve el mundo de la hípica y los jinetes marcan una de las estéticas más fuertes del invierno y las botas de montar se convierten en toda una inspiración. Como recién llegada de las cuadras o el hipódromo, apuesta por hebillas, herrajes, cadenas y modelos en negro o marrón.

4) Botines militares

Los uniformes militares también se convierten en una fuente de inspiración pero, en este caso, de los botines. Para marcar bien el paso, los diseños negros se vuelven imprescindibles y sacan nuestro lado más fuerte con potentes suelas y ausencia total de adornos femeninos. Para saber elegir un buen par, lo mejor es decantarse por un diseño acordonado hasta el tobillo.

Pero no sólo de los cordones se alimentan este tipo de botines, podemos encontrar modelos perfectos con otro tipo de cierres. Las cadenas y las grandes hebillas son una gran ventaja estratégica para que nadie se atreva a enfrentarte contigo en una batalla estilística. Ya sabes, no es el momento de ser discreta.

5) Botas para la guerra

Pero como la altura es la regla de este año, los botines militares también se han visto influidos por ella y uno de las categorías más originales del invierno son las botas altas de estética marcial.

Las reglas son las mismas que hemos mencionado con los botines, pero en estos casos el campo de batalla es mucho mayor por lo que los detalles son más extremos. Así, los cordones se vuelven kilométricos y permiten aliarse con otro tipo de cierres y las suelas se pueden llegar a alzar bastantes centímetros. Un buen consejo: si no quieres perder minutos para ponerte y quitarte las botas, elige diseños con cremalleras invisibles.

6) Botas para camuflarse

Pero la inspiración militar aún da para mes este invierno. Aunque el negro sea el color primordial de esta tendencia, la inspiración es tan fuerte que se amolda a otros tonos. De esta manera, como inspirados en los uniformes de los ejércitos que luchan en los terrenos nevados, el botín blanco no puede faltar en una temporada en el que este color acapara los total looks.

Aunque si hablamos de diseños militares... habrá que ir pensando en camuflarse. Es por este motivo por lo que también podrás ganar la batalla si te decantas por una estrategia en tonos tierra o caki. Aún puedes dar un paso más allá y elegir estampados de camuflaje o tejidos en 'animal print' para pasar desapercibida entre el follaje urbano.

7) Botines 'Chunky'

Las suelas ugly se niegan a morir con la llegada del frío. Si marcaron las sandalias del verano, con la bajada de las temperaturas han mutado en botines y han sacado sus fieros dientes para dar un buen mordisco al asfalto con suelas extragrandes y dentadas. Puedes darles todo el protagonismo eligiendo modelos de lo más básicos y así tener un par que combinará con cualquiera de tus looks.

Este tipo de ugly boots también encajan de maravilla con diseños de un aspecto más deportivo. La estética comfy está más de moda que nunca y este tipo de calzado combinan con las cómodas prendas de punto, sudaderas o chándales que tanto protagonismo han alcanzado con la llegada masiva del teletrabajo.

8) Las katiuskas

Tengo que reconocer que he dejado para el final mi tendencia favorita en cuanto a botas: las katiuskas. Con este nombre tan ruso denominamos a las botas de agua de toda la vida, un accesorio que suele ligarse a la moda infantil pero que las grandes firmas han decidido hacer suyas diseñando modelos de lo más sofisticados.

La diferencia es que este año su función práctica queda en un segundo plano y las marcas se han detenido también en su estética. Este cambio hace que podamos encontrar originales diseños, detalles luxury y colores de tendencia. También tendremos la opción de modelos más abotinados porque tienes que grabarte en la mente que las botas de agua se pueden usar más allá de los días de lluvia.

Seguro que te has dado cuenta que necesitas hacerte con un nuevo par de botas o botines. ¿Por qué tipo te decantas para defenderte este invierno?