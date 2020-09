Carmen Borrego: "Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija, Rocío Flores"

Carmen Borrego protagoniza la portada de Lecturas de este miércoles hablando sobre Rocío Carrasco y el conflicto que tiene con su hija, Rocío Flores, con quien no se habla desde hace poco más de siete años.

Borrego y Carrasco son íntimas amigas desde que se conocieron en el programa Día a día. Desde entonces, la hija de María Teresa Campos ha sido siempre su gran defensora en sus conflictos con su ex, Antonio David Flores.

Carmen Borrego: "Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija"

“No creo que Rocío Flores recupere a su madre. A lo mejor algún día tienen un encuentro, pero no van a tener una relación de madre e hija”, cuenta Borrego en la revista.

“Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón. A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada en eso. Y es incapaz de perdonar”.

A lo mejor Rocío Flores le ha podido hacer tanto daño a su madre que ésta se ha quedado paralizada en eso. Y es incapaz de perdonar

Carmen cree que Rocío Flores no da todo de sí para reconciliarse con su madre: “Dice: ‘Quiero ver a mi madre sobre todo por mi hermano’. ¿Por qué no eres más contundente? Quiero ver a mi madre porque quiero, no por mi hermano”, dice.

Rocío Flores intentó un acercamiento

En marzo de este 2020, Rocío Flores estaba participando en el reality Supervivientes. Mientras, salieron a la luz varias demandas que apuntaban a que ella había amenazado, con un chuchillo, a su madre, cuando vivían juntas.

La joven no sabía que estas sentencias habían sido publicadas, y reclamaba una llamada de ánimo de su madre insistentemente. Lloraba por llevar tanto tiempo sin verla ni hablar con ella y quería reconciliarse.

Al llegar a España, no se produjo dicha reconciliación, y a juzgar por las palabras de Borrego, que actúa como portavoz de Carrasco, no se producirán. Además, cabe destacar que fue 'llamativo' que las sentencias que presentaban a Rocío Flores como una niña "agresiva" y "mala hija" se produjeron justo cuando Carrasco estaba promocionando su nueva obra de teatro. Casualidades de la vida, oiga.

Carrasco vuelve a demandar al padre de sus hijos

La revista sale justo el día que se hace público que Carrasco ha vuelto a demandar al padre de sus hijos, Antonio David Flores.

Su exmujer le ha demandado en esta ocasión por una entrevista de 2016, en la que aseguró que Rociíto no invitó a sus hijos a la presentación de un sello dedicado a su abuela Rocío Jurado, y por dar a entender que es “una mala madre”.

Rocío Carrasco entiende que esas declaraciones vulneran su honor y su intimidad, y ha solicitado 120.000 euros en concepto de daños morales. Cabe destacar que ambos siguen teniendo un juicio pendiente en el que se acusa a Antonio David de haber ocultado sus ingresos para no pagar la pensión de sus hijos.

En fin, un asunto muy turbio. ¿Tú qué opinas?