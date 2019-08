Boris Izaguirre humaniza a Isabel Preysler en 'Lazos de Sangre': "Me hubiese gustado ser anónima"

'Lazos de Sangre' ha buceado en la vida de los Preysler en su última entrega. Para ello, ha contado con una entrevista exclusiva con la matriarca del clan, Isabel Preysler, realizada por el presentador Boris Izaguirre. Por otro lado, Tamara Falcó ha acudido al debate en directo del programa.

Isabel Preysler y Julio Iglesias: pasión e infidelidad

Isabel Preysler, oriunda de Manila (Filipinas), nació en el seno de una familia acomodada. En su adolescencia fue trasladada a España para vivir con sus tíos. Ya en Madrid, se convirtió en una habitual de la noche de la capital, frecuentando eventos sociales de alto copete.

En una de estas veleidosas celebraciones, conoció a Julio Iglesias. "En ese tiempo él era un cantante más, no se enamoró de la fama", ha explicado la periodista Rosa Villacastín. El artista contrajo matrimonio con Isabel en 1971 y tuvieron tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique Miguel. Jaime Peñafiel, que estuvo presente en el enlace, ha afirmado: "Nunca he visto llorar tanto a una novia como lloró Isabel".

La boda entre Julio Iglesias e Isabel Preysler lo cambió todo, ¡"la vida no siguió igual" sin duda! pic.twitter.com/qxLA5OmzUi — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) August 7, 2019

Durante su vida marital, Julio Iglesias fue infiel a Preysler y en 1978, pusieron fin a su relación: "Julio no ha sido nunca fiel a una mujer, ni lo será hasta que el cuerpo le aguante", ha contado Villacastín. Además, Isabel renunció a cualquier compensación económica para poder ser libre. Boris Izaguirre ha identificado ese divorcio como una "manifestación feminista".

Los otros romances de Isabel Preysler

Dos años después, se casó con Carlos Falcó, marqués de Griñón, y de ese romance nació Tamara Falcó, la única hija de Isabel que aún vive con ella y que desveló algunos detalles de su relación con su madre en su paso por 'Mi casa es la tuya'. La descendiente del aristócrata y la socialité ha calificado su relación amorosa como "una transición".

En el 85, Isabel Preysler y Falcó rompen de forma definitiva después de dos años en el foco mediático. Un año más tarde, Isabel apareció públicamente con el ministro socialista Miguel Boyer. Preysler conoció a Boyer durante su relación con Falcó, pero esperó a romper la relación para hacerlo público. De su matrimonio nació Ana Boyer, otra de las hijas de la socialité, que ha sido madre recientemente. "A mí me llamaba su casi hija. Ha sido una figura paternal para mí", ha confesado Tamara Falcó.

Ya en 2015, tras la muerte de Boyer, comenzó su relación con Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Tamara Falcó ha calificado al escritor en 'Lazos de Sangre' como "una persona excepcional".

Julio José y Enrique Iglesias, las dos caras de la moneda

Julio José Iglesias es uno de los hijos más mediáticos de Isabel Preysler. Decidió orientar su vida hacia la música, con resultados que han ido variando a lo largo de los años: "Si tuviera que vivir con el dinero que gana cantando, no podría vivir al nivel que vive ni en la casa que tiene. Eso lo paga Julio", ha aseverado Rosa Villacastín. Tamara Falcó ha narrado que le parecía el más guapo y amable de sus hermanos: "Me quería casar con él".

Sin embargo, el más famoso de la saga es Enrique Iglesias, que consiguió alcanzar la fama musical alejándose del estilo de su padre. Actualmente, está casado con la extenista Anna Kúrnikova, con la que tiene dos hijos en común, compaginando su vida profesional y la convivencia familiar.

La entrevista más esperada de Isabel Preysler

La matriarca del clan recibió a Boris Izaguirre en su casa de Puerta de Hierro para responder a todas sus preguntas. Allí, Boris y Preysler han estado acompañados por Celine, un gran danés que Mario Vargas Llosa ha recibido recientemente como regalo.

Isabel ha comenzado hablando de sus hijos: "Son lo más importante de mi vida". También ha dedicado unas bonitas palabras a sus nietos: "Me dan mucha energía, mucha juventud y disfruto de ellos". Ha hecho una confesión y no ha dudado en afirmar: "No me molesta que me llamen abuela".

Por otro lado, Boris ha preguntado a Isabel cómo es vivir con un Premio Nobel: "Vivir con Mario no es vivir con un Premio Nobel, no va de Premio Nobel", ha contestado. Después, se ha deshecho en halagos hacia su actual pareja: "Es una persona de una gran humildad que hace la vida muy fácil. Se la hace a mis hijos, a mi madre y a mis amigos. No se da la más mínima importancia". Además, ha insistido en la buena relación de Mario con sus descendientes: "Todos mis hijos quieren a Mario Vargas Llosa".

Isabel Preysler también ha explicado que, en ciertas ocasiones, le hubiese gustado "ser una persona anónima". A pesar de ello, ha expresado su gratitud hacia los medios: "Tengo que reconocer que yo no estaría donde estoy si no fuese por la gran ayuda de la prensa". La reina de corazones ha dado portazo también a la frivolidad a la que se suele asociar: "Hay muchos momentos donde estoy hecha un asco, tú me has visto", comentaba a Boris.

Tamara Falcó, en el debate de 'Lazos de Sangre'

La hija más hilarante de Isabel Preysler ha acudido al debate en directo de 'Lazos de Sangre'. Allí ha cautivado a los presentes con su carismática personalidad y ha opinado sobre los distintos aspectos tratados durante la entrevista a su madre y el documental.

Lo más reseñable de la entrevista de Tamara Falcó han sido sus palabras destinadas a desligar la vida de su madre de su ristra de maridos: "Que todos estos señores hayan decidido casarse con mi madre quiere decir que mi madre tiene algo especial". No ha querido mojarse a la hora de decir cuál es el amor de la vida de Isabel Preysler, aunque ha remarcado: "Está muy enamorada de Mario".

🎀@Tamara_Falco_: "que todos estos señores hayan decidido casarse con mi madre... es que ella es especial (...) mami tiene un aura especial, es belleza, pero tiene algo que no se pierde con la edad, que es el encanto" #LazosPreysler@La1_tvepic.twitter.com/z0WMSpKXQa — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) August 7, 2019

Después, las colaboradoras presentes han conversado con Falcó. Beatriz Cortázar ha hecho una pregunta muy interesante, relacionando la vida personal de Preysler, rupturista en todos los sentidos, con el movimiento feminista actual. Tamara Falcó, prudente, ha contestado: "Hay que tener cuidado con la palabra feminista". Aunque no ha englobado la actitud de su madre bajo este movimiento, sí que ha destacado su personalidad moderna e independiente.