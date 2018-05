Meghan Markle se pronuncia tras el escándalo de su padre y revela si irá o no a la boda

Cuando faltan tan sólo dos días para una de las bodas del año, la del príncipe Harry (Enrique) y Meghan Markle, las polémicas en torno a la familia paterna de la actriz no paran de sucederse. Por ello la prometida ha decidido enviar un comunicado oficial y desvelar la incógnita suscitada sobre si su padre, Thomas Markle, ejercería finalmente de padrino o no en la boda.

Este escrito se ha publicado después de que el padre de Meghan protagonizara un montaje con un paparazzi, tras el que se mostró avergonzado, y por ello, anunció que no iría al enlace de su hija. La persona que estaba detrás de este escándalo era la hermanastra de la actriz, Samantha.

A ello hay que sumarle, los problemas de salud que padece el padre de Meghan ya que hace unos días sufrió un infarto y el pasado miércoles fue intervenido del corazón en un hospital de México. Aunque está bien, ha señalado al portal estadounidense 'TMZ', que está "solo y molesto", y tendrá que permanecer en el hospital unos días más. Ninguno de sus tres hijos le ha acompañado ni en la intervención, ni antes ni después.

Tras todo esto, Meghan ha querido enviar el siguiente comunicado a través del Palacio de Kensington: “Lamentablemente, mi padre no acudirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que pueda tener la privacidad que necesita para centrarse en su salud. Me gustaría agradecer a todas las personas que han mandado generosos mensajes de apoyo. A Harry y a mí nos encantaría poder compartir nuestro día especial con vosotros el sábado”.

¿Quién llevará a la novia al altar?

Ahora que Meghan ha confirmado que su padre no será la persona encargada de llevarle al altar, se barajan estas opciones. La primera, que sea su madre Doria Ragland la que acompañe a su hija, o la segunda, que la novia camine al altar junto a su prometido, Harry, y su padrino en la boda, su hermano Willy (Guillermo), duque de Cambridge.

Mientras los novios y la familia británica ya tienen todo listo para la boda real, ésta no se libra de que ocurra algún que otro incidente o polémica más en torno a la familia paterna de Meghan Markle, ya que varios familiares de la actriz se han desplazado hasta Londres aun no estando invitados al enlace del próximo 19 de mayo.