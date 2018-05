Conoce el coste, el viaje de novios y todos los detalles de la boda del príncipe Harry y Meghan

Ya está todo listo para la gran boda del año, la del príncipe Harry (Enrique) de Inglaterra, de 33 años, y la actriz Meghan Markle, de 36, que se darán el sí quiero a las 13 horas de este sábado, hora española, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, que tiene una capacidad de 800 personas.

Desde 1893, año en el que se casaron el rey Eduardo VII y la reina Alexandra, no se había vuelto a celebrar ninguna otra boda real. Además se trata de un lugar muy especial para el novio ya que ahí fue bautizado y es donde también se casó su padre, el príncipe Carlos, con Camila Parker en 2005.

El decano de Windsor, David Conner, es el encargado de conducir la ceremonia y la oficiará el obispo presidente de la Iglesia Episcopal de EEUU, el reverendo afroamericano Michael Bruce Curry, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Este último fue el que bautizó el pasado mes de marzo a la actriz ya que creció como protestante, asistió a una escuela católica y estuvo casada con un judío, pero nunca había adoptado una religión.

Los padrinos y el vestido de novia

El padrino de Harry será su hermano Guillermo y Meghan irá hasta el altar acompañada de otra figura masculina, su suegro, Carlos de Inglaterra, una de las incógnitas que no se ha desvelado hasta un día antes de la boda. El hijo de la reina Isabel II no estaba en las quinielas para ejercer de padrino y ha sido toda una sorpresa ya que se esperaba que fuera la madre de Meghan, Doria Ragland, después de que la actriz anunciara a través de un comunicado que su padre no asistiría al enlace por haberse sometido a una operación de corazón el pasado miércoles. También hay que recordar que a pocos días de la boda fue protagonista de un escándalo tras pactar con un paparazzi una serie de fotos.

Otra de las incógnitas alrededor de la boda es cómo será el vestido de la novia y quién será el diseñador. Es uno de los secretos mejor guardados. Se desconoce si seguirá la tradición de que sea un británico o estará firmado por los diseñadores australianos Tamara Ralph y Michael Russo, que también suenan con fuerza. Fueron los que realizaron el traje del día del anuncio oficial de compromiso y han vestido a otras famosas como Beyoncé, Angelina Jolie, Kylie Minogue o Kendall Jenner.

Un baño de multitudes en carroza

La comitiva nupcial la encabeza la princesa Carlota, hija de los duques de Cambridge, junto a otras niñas: Florence van Custem, Remi Litt, Rylan Litt, Ivy Mulroney y Zalie Warren. Mientras que el príncipe Jorge hará de paje con otros niños de la familia: Jasper Dyer, Brian Mulroney y John Mulroney. Se prevé que habrá unos 600 invitados, a los que hay que sumar 1.200 invitados, ciudadanos de a pie, que están invitados a los jardines que se traen su propia comida y bebida.

Una vez que la pareja se haya dado el ‘sí, quiero’, y antes de comenzar el banquete el Príncipe Harry y Meghan Markle viene un recorrido por las calles de Londres de 25 minutos en la carroza real Ascot Landau -una de las cinco predilectas de la reina Isabel II-, algo que también hicieron el príncipe Willy (Guillermo) y Kate, para darse un baño de multitudes. La ruta partirá del Castillo Windsor para posteriormente recorrer las calles de Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road y Long Walk, regresando finalmente al castillo.

La fiesta, a cargo del príncipe Carlos y el merchandising

Ya por la noche, el príncipe Carlos ejercerá de anfitrión -al igual que hizo en la boda de los duques de Cambridge- y ofrecerá una recepción privada en Frogmore House para la pareja, la familia y sus amigos más íntimos. Se prevé que habrá unos 200 invitados. La actuación principal de la noche podría venir de la mano de Elton John, según informó el portal TMZ, aunque no hay confirmación oficial por el momento.

Como en todas las bodas reales, proliferan todo tipo de objetos y artículos que se crean en torno a los novios y que generan importantes beneficios para el país. Este enlace no iba a ser menos y se ha hecho un completo merchandising, en el que nos podemos encontrar todo tipo de artículos como tazas, platos, sellos… pero hay otros muy curiosos como bañadores, golosinas, cafés con los rostros de los novios dibujados en la espuma, preservativos o cuadernos para colorear. Se estima que se obtengan 57 millones de euros del merchandising. Una cifra a la que habrá que sumarle lo que genere el 'efecto Meghan' que ya arrastra a mucha gente a la que le encanta su estilo y quiere copiar todos sus looks.

El coste de la boda, los regalos y el viaje de novios

Haciendo cálculos se ha estimado que la boda real en sí tendría un coste de 690.000 euros, teniendo en cuenta el banquete, la decoración, las flores, y todo aquello de lo que disfrutarán los invitados, según publicó ‘Harper’s Bazaar’.

Sin embargo, el portal Bridesbook estima que la cifra será de 37 millones de euros si contamos con la seguridad,-que será muy elevada y que se estima en unos 30 millones de euros-, cantidad a la que habría que sumar el coste de la fiesta posterior, el vestido, etc. Los gastos corren a cargo de la Casa Real, excepto el coste del equipo de seguridad que viene del contribuyente y está incluido en los presupuestos del Estado.

El príncipe Harry y Meghan Markle no han querido ningún tipo de regalo de bodas, en su lugar han pedido sus invitados que hagan donaciones a una de las siete organizaciones de caridad, cuya lista viene detalla en la cuenta oficial de Kensingtong Palace

El destino elegido para la luna de miel podría ser Namibia, según Travel and Leisure, debido a la gran cantidad de experiencias únicas que existen en el país. Según ha publicado ‘The Sun’, el príncipe Harry y Meghan se alojarían en el campamento de Hoanib Valley en Kaokoland, al noroeste de Namibia, rodeado de montañas, dunas de arena y grandes extensiones de desierto.

La tarta y las flores

La encargada de confeccionar el pastel es Claire Ptak, una californiana afincada en Londres, especializada en postres veganos. La tarta es afrutada y con sabores típicamente primaverales: limón y flor de saúco, y está decorada con peonías, la flor preferida de Meghan, que también estará presente en la decoración floral, de la que se encarga la florista Philippa Craddock.

Según ha desvelado Kensington Palace en su cuenta de Twitter, las rosas blancas, peonías, las dedaleras y las ramas de haya y abedul darán el toque “sensual y local” a la ceremonia, junto a las flores silvestres procedentes de las residencias de la corona británica y del parque de Windsor.

La música del enlace

Junto al coro de la iglesia de San Jorge, que está integrado por 23 niños, habrá música góspel a cargo de Karen Gibson y The Kingdom Choir. Además contará con la presencia del violoncelista Sheku Kanneh-Mason, de 19 años, ganador del concurso de música joven de la BBC en el 2016, del que Harry se quedó prendado cuando le escuchó en un concierto en la Halo Foudation.

La polémica familia de Meghan

Esperemos que la boda transcurra sin incidentes ni escándalos como los últimos protagonizados por parte de la familia paterna de la actriz. Aunque no están invitados a la boda, la excuñada de Meghan, Tracey Dooley, y sus sobrinos,Tyler, -que cultiva marihuana en Oregón-, y Thomas se encuentran en Londres desde el pasado martes ya que han sido contratados por la cadena ITV para desplazarse a Windsor este sábado y hacer de corresponsales para el programa ‘Good Morning Britain’.

Los hermanastros de Meghan, Thomas Jr. y Samantha también han sido contratadas para hablar de la boda y de Meghan en televisión, aunque ellos lo harán desde Estados Unidos- a pesar de que no tienen contacto con ella y no la ven desde hace muchos años.

El pasado miércoles, la hermanastra tuvo que ser ingresada tras sufrir un accidente de coche a causa de la persecución de un paparazzi. Horas antes, el padre de Meghan ingresaba en otro hospital para ser operado de corazón tras sufrir un infarto días antes.