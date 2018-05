Las imágenes de los novios y los detalles de la ceremonia religiosa

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle era una de las más esperadas del año y ha acusado una gran expectación. Lo novios se han mostrado muy felices y enamorados en todo momento, aunque la pareja tampoco ha podido evitar sus nervios más que comprensibles.

La actriz se ha decantado por un vestido sencillo con cuello de barco de Clare Waight Keller, la nueva directora creativa de Givenchy,y joyas y maquillaje discretos. El pelo se lo ha recogido en un moño informal con mechones sueltos, que han sido muy comentados, y ha llevado la tiara de Filigree de la reina Mary, abuela de la actual Reina Isabel II. Como pendientes, unos de Cartier.

Por su parte, el príncipe Harry (Enrique) ha vestido de uniforme del ejército del aire británico acompañado de su hermano William también con traje militar de gala: el uniforme de gala de los Blues and Royals.

El príncipe Harry y Meghan Markle se han dado el ‘sí, quiero’ en una misa anglicana con toques estadounidenses tanto en las oraciones, como en la música y el coro góspel. Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando el coro góspel ha cantado 'Stand by me'.

La tía de Harry, hermana de la fallecida Lady Di, Jane Fellowes, ha leído un fragmento del ‘Cantar de los cantares’, una oda al poder del amor, que en una de las partes dice así: “Las aguas torrenciales no puede apagar el amor, ni los ríos anegarlo”.

Antes de salir de la capilla como ya marido y mujer, todos han entonado ‘God Save the Queen’, el himno nacional de Gran Bretaña. Los novios han salido al ritmo de la ‘Sinfonía No. 1’ de William Boyce, y los temas del coro góspel ‘Amen/This Little Light of Mine’.

A la salida del templo se han escuchado los vítores de la multitud y la pareja ha sellado su amor besándose ante los gritos de los allí congregados, antes de bajar por la escalinata cogidos de la mano.