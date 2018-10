Así fue la boda de la hija de ‘compi yogui’, Javier López Madrid, a la que los reyes declinaron ir

La hija de Javier López Madrid y Silvia Villar-Mir se casó este el pasado sábado 29 de octubre y contó con la ausencia de uno de los íntimos del empresario,el rey Felipe VI, y de la reina Letizia, compañera de yoga del empresario, al que la reina se refería cariñosamente como ‘compi yogui’ en sus mensajes con él según trascendió públicamente.

A pesar de que se especuló con la posible asistencia de los reyes, estos prefirieron declinar la invitación al enlace de Silvia López Madrid Villar-Mir, cuya boda se celebró en el chalet de más de 1.000 metros cuadrados de los padres de la novia, situado en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro donde viven otros rostros como Isabel Preysler o la infanta Pilar.

Aunque los reyes no asistieron, su relación con López Madrid sigue intacta

A pesar de ser una de las bodas del año por ser un acontecimiento que reunió a la alta sociedad y a los rostros más importantes del panorama financiero y empresarial, los reyes no podían asistir y verse salpicados por los varios escándalos que rodean a Javier López Madrid: desde el caso Lezo, a las tarjetas Black y al caso de la doctora Elisa Pinto, en la que presuntamente el comisario Villarejo también estaría involucrado.

Uno de los 400 invitados que asistió a la boda ha declarado a ‘Informalia’ que a pesar de que los reyes no acudieron a la boda, su relación sigue igual y don Felipe y doña Letizia se siguen viendo con Javier López Madrid y Silvia Villar-Mir “y se siguen queriendo”. Sin embargo, siempre trataran de no aparecer juntos públicamente para no manchar y perjudicar aún más a la monarquía.

Fuertes medidas de seguridad y contratos de confidencialidad

Pocos detalles han trascendido de la boda de la decoradora y empresaria Silvia López Madrid Villar-Mir, de 25 años, con Pablo Valdenebro, hijo del rejoneador, que estudió Empresariales y Finanzas en Cunef y trabaja ahora en Real State, en Societé General. Su familia ya se encargó de poner fuertes medidas de seguridad y hacer contratos de confidencialidad, según publica ‘Vanitatis’.

La novia llevó un vestido sencillo y discreto, conforme a su personalidad, hecho en Milán. En cuanto a su cabello, en vez de lucir las diademas de brillantes que están tan de moda entre la jet set, lució una sencilla diadema ornamental.

La ceremonia religiosa se celebró en un altar improvisado del jardín central que conecta todas la mansiones que Villar Mir les ha regadlo a sus hijos, bajo unos arcos de flores que después se quitaron para el baile, al que después se unieron más personas jóvenes.

El cóctel y la cena estuvo a cargo del cátering Ciboulette, según publica ‘Informalia’, y la novia abrió el baile con su padre, mientras sonaba una música de orquesta, que interpretó una pieza musical que no era el típico vals.