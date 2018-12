Blanca Suárez revela dónde hacía 'petting' con sus exnovios y habla de su dinero

La guapísima y majísima Blanca Suárez acudió este lunes a 'La Resistencia', donde decidió ir con su ya famoso perro Pistacho, al que han paseado todas sus exparejas.

La protagonista de la serie de Netflix 'Las chicas del cable' y novia de Mario Casas confesó en el programa presentado por David Broncano que no sale mucho de fiesta. "Llevo sin irme de garitos desde septiembre creo. Sí que hago sobremesas largas y eso, pero ir a garitos no...".

La joven, que no quiso desvelar cuánto dinero tenía –pero sí "mucho ahorrado"–, aseguró que ella, cuando era más joven, hacía "petting" (magreo sin penetración) con sus novios en el parque madrileño Juan Carlos I, donde también se encontraba con sus ligues Broncano. "Pues igual hemos coincidido, ¿eh?", le dijo el presentador en tono de broma. "Pues, no sé, solo nos llevamos tres años", añadió ella.

Pistacho, el protagonista

A David Broncano le hizo mucha gracia que su entrevistada acudiese con su mascota al programa. Blanca aseguró que además de Pistacho, tiene dos gatos, "pero traerlos me parecía excesivo". "Me preguntó el equipo que si me importaba que un invitado viniese con su perro, pero pensaba que estaban de broma", confesó el presentador, divertido por la situación.

"Estoy flipando un poco. Es que a mí me dan miedo los perros… Pero este no, claro. ¿No tendrá ébola?”, añadió Broncano. "No, estamos limpios todos", contestó ella, riéndose.

El perro, que hacía caso a todo lo que decía la dueña, fue el gran protagonista de la entrevista. Te recomendamos que veas el vídeo.

