El gran enfado de Blanca Suárez por una fotografía en la que sale con Mario Casas

Blanca Suárez no suele comentar lo que se publica de ella en la prensa. No podría, ya que suele ser portada en numerosas ocasiones por el interés que despierta. No obstante, la actriz se ha saltado esta norma por una fotografía en la que aparece junto a su novio, Mario Casas.

El enfado de Blanca Suárez por una foto

A Blanca no le ha molestado aparecer en la revista junto a su pareja, sino la foto elegida. La publicación ha sacado una instantánea en la que la intérprete aparece con papada y visiblemente desmejorada.

Sale con papada

La actriz se ha manifestado al respecto en una entrevista con Icon: "No hace falta, entre comillas, humillar, para demostrar que somos una pareja normal. Estoy paseando con Mario [Casas] por la calle, eso ya es de persona normal. No hace falta que me saques así".

No hace falta, entre comillas, humillar, para demostrar que somos una pareja normal

"Sí, tienen una fotografía mala y esa es la que utilizan. No me resbala, pero tampoco me meto en el cuarto de baño a llorar. Intento ser ante todo persona. Mis padres siempre me dijeron que no hiciera lo que no quieres que te hagan. Hay algunas veces que digo: 'Jolines, es que yo no publicaría esto nunca'. Soy la primera que me río de mí misma, tengo mis stories que son para verlos, pero soy una persona...", explicaba la protagonista de 'Las chicas del cable'.

