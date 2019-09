Blanca Romero habla del retoque estético íntimo que se haría

Aunque parezca mentira, entre madre e hija hay una diferencia de 23 años. Blanca Romero está espectacular a sus 43 años y poco tiene que envidiar a su hija, la modelo Lucía Rivera, de 20, novia de Marc Márquez. Las dos acudieron a un evento de belleza este jueves en Madrid en el que presentaron su propia línea de cosmética.

La actriz y ex de Cayetano Rivera comenzó reconociendo ante los medios que no comenzó a tratarse la cara hasta los 40 años:“Hasta que no vi que me hacía falta, no me cuidé. Hace tantísimos años, cuando yo tenía la edad de Lucía, no estaba de moda cuidarse. Y este año empecé a ponerme contorno de ojos, (para) cuando te miras al espejo y dices 'hostia, he dormido poco o qué mayor estoy'”, declaró.

Después habló de las operaciones de cirugía estética. Aunque Blanca no es partidaria de inyectarse bótox en la cara o hacerse un lifting porque las arrugas le gustan, sí tiene claro las partes que se operaría: el pecho y “el chichi”.

“Las que no me gustan son éstas”, confesaba mientras se agarraba el pecho. “Me compraría unas tetas nuevas”, reconocía entre risas, para después añadir: “No para ponerme más, pero las volvería a subir un poco”.

Blanca Romero: “Me cerraría un poco el chichi pero sin cambiarle la cara porque es muy mono”

A continuación, comentó la segunda operación que se haría, -ésta más íntima que la primera-, dejando atónitos a todos los medios allí presentes. “Me cerraría un poco el chichi”, respondió, provocando una gran carcajada.

Blanca señaló que su hijo Martín, de 7 años, nació “muy grande” y esto le ha provocado consecuencias. “Yo veo a mujeres haciendo kick boxing, que estoy encantada, mayores que yo y con más hijos, haciendo ejercicios que yo no puedo y digo 'estas tías, ¿de qué van?'”, comentó.

“Si yo si salto, estornudo o me da un ataque de risa, hago así (cruza las piernas como gesto de aguantar las ganas de ir al baño). Es muy incómodo. A veces, hay ejercicios que digo 'qué putada, no los puedo hacer'. Entonces, veo a esas señoras haciendo esos ejercicios y tengo que inventarme que tengo una lesión para no hacer esas cosas”, confesaba a la prensa.

Sin embargo, después Blanca puntualizaba que el problema de su vagina era solo por dentro, que por fuera “el chichi, lo dejaría tal cual, no le cambiaría la cara porque es muy mono”.

Si éste es el problema que tiene Blanca Romero, desde Gritos le aconsejamos que ejercite el suelo pélvico y seguramente, mejorará mucho y no tendrá esos problemas de los que habla cuando hace deporte u otro tipo de esfuerzos.