Bill Gates, de 65 años, y su mujer Melinda French, de 56, anunciaron su divorcio el pasado 3 de mayo después de 27 años de matrimonio.

Según explicaron a través de un comunicado la pareja se separaba ya que no se veían capaces de "seguir creciendo como pareja en la siguiente fase de nuestras vidas". Luego señalaron: "Continuaremos compartiendo nuestra creencia en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que no podemos crecer como pareja en la próxima fase de nuestras vidas".

Sin embargo, lo que parecía un matrimonio idílico, parece que no lo fue tanto. Días después de hacer oficial su separación, 'The Wall Street Journal' ha publicado que el fundador de Microsoft tiene un largo historial de ligues y flirteos con empleadas de su empresa y su fundación Fundación Bill y Melinda Gates. De hecho su mujer también era trabajadora de su compañía cuando comenzaron su relación.

Bill Gates y Melinda se conocieron en 1987 en Nueva York en una cena de negocios organizado por Microsoft para sus trabajadores. Después él la invitó a salir pero ella le rechazó ya que el hecho de que le propusiera una cita para dos semanas después le pareció poco espontáneo. Desde este día no se volvieron a separar hasta hace unas semanas.

Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio el 3 de mayo de 2021.

Bill Gates tuvo una supuesta relación íntima con una empleada en el año 2000

Según ha publicado el citado medio, algunas empleadas de esas entidades se sintieron "incómodas" por las invitaciones a cenar de Gates pero por el momento no hay ninguna evidencia de que el multimillonario las presionara. Incluso en los correos (emails), el empresario millonario les dice que si no quieren quedar con él, no pasa nada.

Las informaciones que han salido a la luz apuntan a que el motivo por el que Bill Gates abandonó Microsoft se debe a que este tuvo una relación extramatrimonial con una ingeniera trabajadora de la empresa.

Un portavoz de Microsoft dijo a la AFP que la compañía fue alertada en la segunda mitad de 2019 de que "Bill Gates buscó iniciar una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000 que se consideró inapropiada. Un comité de la junta directiva revisó el caso, con la ayuda de un bufete de abogados externo, para llevar a cabo una investigación exhaustiva", informa el medio citando a personas cercanas al asunto.

Se trata de "una aventura hace casi 20 años que terminó amistosamente", dijo una portavoz de Gates a 'The Wall Street Journal.'

La empleada, una ingeniera, afirmó en una carta haber sostenido una relación sentimental con Gates "durante años", informó The Wall Street Journal.

Según explica el medio, cuando se filtró su affaire con esta empleada, los miembros de la junta decidieron que Gates debía renunciar. En Estados Unidos son cada vez más las empresas que prohíben a sus trabajadores o incluso a sus consejeros tener relaciones con sus subordinados o empleados.

Sin embargo, la portavoz de Gates dice que la decisión de dejar la junta en marzo de 2020 no estuvo relacionada con este asunto, sino con centrarse más en su organización filantrópica, la Fundación Bill y Melinda Gates.

A Melinda no le gustaba la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein

Según el diario, algunos miembros de la junta directiva también cuestionaron los vínculos entre Gates y el financiero Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba un juicio por presunto tráfico de menores.

El equipo de Gates aseguró a la junta que el fundador de Microsoft se había reunido con Epstein por "razones filantrópicas" y que "se arrepentía de haberlo hecho", según el diario.

'The Wall Street Journal' asegura que esta relación le tenía preocupada a Melinda y no le gustaba. La exempleada afirmó que la mujer de Gates le había manifestado a su esposo que no estaba cómoda con Epstein, ya que ella es una defensora de las mujeres y las niñas.

De acuerdo con la publicación una exempleada de su fundación afirmó que la relación de Gates y Epstein se remontaba al 2013. En el 2019 Jeffrey Epstein había sido arrestado por tráfico sexual de menores, unos días antes de su juicio se ahorcó.

Gates, que fundó Microsoft en 1975, renunció al cargo de director ejecutivo de la empresa en el año 2000, alegando que quería centrarse en su fundación.

Dejó su cargo a tiempo completo en Microsoft en 2008. Su puesto como director de la junta directiva fue el último cargo que le vinculó oficialmente a la empresa.