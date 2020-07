Con las primeras olas de calor, llega el momento de abrir el cajón de los bañadores y desempolvar esas prendas que llevamos sin utilizar desde el mes de septiembre. ¿No crees que es hora de renovar tu artillería y darte un capricho para darle la bienvenida al verano? Bikinis, bañadores, triquinis... la moda de baño es un universo en sí mismo con miles de propuestas entre las que elegir.

Este año el bañador no es una prenda más, ha subido de rango y se convierte en una de las prendas más importantes de la temporada. La razón es que ha aparcado su utilidad como prenda de baño y alcanza un status superior convirtiéndose en una pieza que puedes utilizar en cualquier momento del día, no sólo para ir a la playa o la piscina. Hoy, el bañador puede convertirse en un 'crop-top' (muy de tendencia esta temporada) o en un 'body' y estar presente en cualquiera de tus outfits del verano.

Los bikinis y bañadores que se llevan este verano 2020

¿Cuál elegir? Ese es el mayor dilema al que nos tendremos que enfrentar a la hora de comprarnos nuestro nuevo bañador. Para echarte una mano, desde Vozpópuli te hacemos un repaso de las tendencias más fuertes para este verano eligiendo los colores, estampados y patrones que arrasarán en las próximas semanas. Hemos elegido más de 40 diseños entre los que podrás elegir tu nueva adquisición o, al menos, te servirán como fuente de inspiración.

1) Bañadores monocolor (nada aburridos)

Comenzamos nuestro repaso por las principales tendencias en moda de baño fijando nuestra atención en los colores. Esta temporada vuelven a pisar con fuerza los diseños que se tiñen de un único color. No pienses que la ausencia de contrastes cromáticos dan como resultado modelos sosos y aburridos, la apuesta la podemos hacer en patrones diferentes que llamen la atención y aquí es donde los grandes lazos son los protagonistas.

Este tipo de bañadores son perfectos para poder sumarnos a otras tendencias de la temporada. Por ejemplo, podemos elegir diseños blancos con detalles de croché o puntilla que den un aspecto artesanal o apostar por grandes volantes para presumir de aire español.

2) La elegancia se viste de negro

Nuestros looks de baño se ponen de luto porque el negro arrasará este verano. A pesar de no ser un color típico del buen tiempo, el negro es el color elegido por las firmas para dar rienda suelta a los diseños más sofisticados y elegantes.

Es el momento de arriesgar con diseños de infarto con grandes escotes y originales patrones. Esta es tu elección si eres de las que no van a la playa sólo a tomar el sol, sino a dejarse ver y llamar la atención. Sólo basta con enfundarnos uno de estos bañadores para pisar la arena como toda una celebrity.

3) Moda en blanco y negro

El negro tiene un compañero ideal que es el blanco. Juntos dan vida a los bañadores más estilosos del verano en diseños realizados a base de combinaciones arquitectónicas de líneas puras con las que se consigue una imagen imperecedera. Esta atemporalidad hace que estos bañadores puedan parecer rescatados del Hollywood clásico o venir de décadas futuras.

La combinación del blanco y el negro siempre resulta una apuesta ganadora y el traje de baño no iba a ser la excepción. Si te gusta vestir con un estilo sobrio y elegante, esta es sin duda tu elección.

4) Más brillante que el sol

¡Tranquila! Si te pierde el color llega tu momento. El blanco y el negro tendrán una dura competición esta temporada porque el flúor será su rival más fuerte. Apuesta por los colores más vivos y brillantes porque, cuanto más fluorescente sean, mejor resultado darán. Tampoco dudes en combinarlos entre ellos porque, aunque no lo parezca, encajan de maravilla.

Además tienes que saber un secreto: el flúor nos hace parecer más morenos. Por eso resultan los tonos perfectos para usar en nuestros últimos días de verano y presumir de los resultados conseguidos después de nuestras maratones al sol.

5) Pasaje al trópico

Si Carmen Miranda levantara la cabeza y se paseara por las playas de España este verano, no destacaría ni aún con sus famosos tocados de frutas. Todo lo que huela a tropical está de moda así que esta temporada los bañadores explotan con llamativos estampados que nos hacen viajar a otras latitudes más selváticas.

Ficha dibujos con grandes hojas y palmeras, con flores silvestres y hawaianas, con animales exóticos como loros y flamencos... y todo ello sobre un fondo de colores muy vivos. Porque este 2020, si la mujer no va al Caribe, el Caribe viene a la mujer.

6) Nos vamos de caza

Aunque los animales tropicales están de moda... nada puede con los reyes de la selva que una vez más se convierten en el print perfecto para los bañadores y bikinis. Aunque los estampados de leopardo o de tigre no abandonan su posición dominante, ya hemos aprendido que la combinación del blanco y negro es tendencia y eso convierte a la cebra en uno de los animales fetiche para ser cazado.

Estos son los bañadores perfectos para las mujeres más guerreras a las que no les gusta pasar desapercibidas y que saben que este tipo de diseños, acompañados por pareos o vestidos playeros negros, nunca pueden faltar en su maleta.

7) Las rayas marineras

No solo de fauna y flora se van a alimentar los estampados este verano, la moda tampoco se puede olvidar de otro print imprescindible de estas fechas como son las rayas marineras. Aunque no nos hagamos a la mar, este tipo de rayas tienen que estar presentes en nuestros looks playeros y debes saber que este año se llevan gruesas y combinadas.

Tenemos mil y una rayas donde elegir, desde las clásicas en azul marino y blanco hasta combinaciones de tonos mucho más vibrantes. Además, si apostamos por los bikinis, podemos elegir que una de las dos piezas sea de un sólo color para destacar más el estampado y salirnos de la rutina.

8) Asimetría perfecta

Pero no pienses que a la hora de elegir bañador sólo debemos de decidirnos por un color o estampado. Los cortes y patrones abren un melón aparte y es el que vamos a empezar a catar ahora hablando de las asimetrías.

Si quieres estar a la última, este año no puede faltarte un bañador o bikini con un único tirante. Es el dictamen de la moda para este verano, dejar uno de los hombros al descubierto, en un escote que resulta de lo más favorecedor para la mujer. Esa es la norma, pero de ti depende como ejecutarla ya que, aunque cueste creerlo, hay diferentes formas de cumplirla porque el tirante sobreviviente puede ser doble, ancho, con volantes, cruzado...

9) Cuerpo para presumir

Si eres de las que durante la cuarentena no han parado de hacer ejercicio con tutoriales en Youtube y has controlado tu dieta, ahora es el momento de presumir de todos los esfuerzos y permitirte los bañadores que (muy) pocas se pueden permitir. Son aquellos diseños con aberturas, que pueden ser más grandes o más pequeñas, pero que suelen encontrarse en lugares críticos de la silueta donde, o tienes vientre plano, o no hay nada que hacer.

Si aún así te pierde esta tendencia de la temporada, puedes elegir otro tipo de aberturas más favorecedoras como, por ejemplo, en la zona del escote. ¡Y cuidado con las marcas del sol!

10) Este año, sí al trikini

¿De verdad vas a dejar pasar por alto un año más sin hacerte con un trikini? Si la moda nos da la oportunidad de tener una tercera vía alternativa al bañador y al bikini, ¿Por qué no la aprovechas? Los trikinis cada vez están más de moda y eso se traduce en que la oferta cada vez es más amplia y diferente así que seguro que puedes encontrar uno que te guste.

Existen mucho tipo de conexiones entre la parte superior y la inferior ya sea por la zona central, que suele elevar la braguita y así disimular la zona abdominal, o por los laterales. Si eres arriesgada, apuesta por diseños asimétricos con una única conexión para destacar entre las demás bañistas.

11) El baño más lujoso

Terminamos por todo lo alto, con los bañadores con más estilo que derrochan lujo y opulencia en cada una de sus costuras. ¿Quién pensaba que un look playero no podía tener nivel? Si paseas por la orilla con uno de estos diseños la gente pensará donde has atracado el yate y en qué lugar has dejado enfriando tu botella de champagne.

Conseguir este sueño no es, ni mucho menos, un gran desembolso de dinero. Basta con saber elegir un buen diseño y eso es fácil si confiamos en tejidos metalizados que te hagan brillar como si fueras una joya. Si con eso no basta, recurre a detalles luxury como lentejuelas, pedrería o cristales.

¿Decidida a hacerte con un nuevo bañador este verano? ¿Cuál de nuestras categorías te ha seducido más? ¡Mójate!