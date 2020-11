Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se han celebrado este martes 3 de noviembre, pero aún queda horas, días, para saber quién se proclamará ganador: si el republicano Donald Trump o el candidato demócrata Joe Biden.

A colación de esta fecha tan significativa para los americanos y para el mundo, vamos a recordar en Dolcevita la triste vida de Biden –y que le hizo ser quien es hoy–, un día después de revelar la verdadera historia de amor entre Trump y Melania.

La desgracia vida (repleta de muertes) de Joe Biden, el candidato demócrata

Al contrario que Donald Trump, Joe Biden ha sufrido una vida bastante triste, repleta de muertes. Haber superado todo esto quizá ha sido posible gracias a la educación que el candidato demócrata, de 77 años, recibió desde bien niño por parte de sus padres: Joseph R. Biden, un vendedor de coches, y de Catherine Eugenia Finnegan.

Su madre, muy católica, igual que toda la familia, siempre le repetía la misma consigna, que se convirtió en su lema vital: "Levántate, levántate después de haber sido derribado".

Y lo hizo, en muchas ocasiones.

En 1972, cuando Biden estaba en la treintena, se casó con Neilia. Juntos tuvieron tres hijos: Beau, Hunter y Naomi. Por aquella época él ya estaba en política, y acababa de ganar un escaño en el Senado estadounidense.

Una vida de ensueño que se empezó a truncar poco después, a pesar de que él resistió de pie.

Su primera mujer y su hija murieron en un accidente

Seis años después de formar la que fue su primera familia, Biden sufrió la pérdida de su mujer y su hija. Neilia y sus tres hijos estaban realizando las compras navideñas, y de vuelta a casa un camión chocó con su coche.

Biden se enteró en Washington, a través de una llamada telefónica. "Su esposa e hija han sufrido un terrible accidente. Tiene que regresar a casa". Según dijo él mismo, en ese momento supo que su mujer había muerto.

Su mujer, de 30 años, y su hija pequeña, Naomi, de 13 meses de edad, fallecieron aquel trágico día. Los niños, Beay y Hunter, de 3 y 2 años de edad, fueron hospitalizados tras sufrir severas heridas.

Tras estas pérdidas, Biden salió adelante. "Empecé a comprender cómo la desesperación lleva a la gente a liquidarlo todo, cómo el suicidio no era solo una opción sino una opción racional. Pero miraba a Beau y Hunter dormidos y me preguntaba qué terrores tendrían ellos en sus sueños y quién les explicaría mi ausencia. Y supe que no tenía más elección que luchar para seguir vivo", pensaba, recoge 'BBC'.

No se dejó caer y juró su cargo como senador en el hospital, donde Beau estaba ingresado aún. Los años que siguieron fueron muy difíciles, pues Biden hacía muchos kilómetros para estar con los suyos: cada día hacía en tren el trayecto de ida y vuelta entre su casa en Wilmington, Delaware, y Washington DC, más de 300 kilómetros diarios.

Siguió, conoció a su mujer actual y tuvieron una hija

En marzo de 1975, conoció a su mujer actual, Jill Jacobs, a través de una cita a ciegas organizada por el hermano de Biden, Frank.

Ambos se enamoraron y comenzaron a salir. Dos años después, en el 77, se casaron. Los hijos de Biden, Beau y Hunter, estaban muy contentos, ya que adoraban a Jill. El matrimonio, que sigue junto a día de hoy, tuvieron una niña en 1981, llamada Ashley.

Muere su hijo Beau a causa del cáncer

Cuando parecía que por fin la vida personal volvía a sonreír a Biden, el político sufrió la pérdida de su hijo Beau a causa del cáncer.

En 2013, Beau fue diagnosticado de un cáncer cerebral. Tras dos años luchando contra la enfermedad, el joven falleció en junio de 2015 a los 46 años de edad.

Biden contó públicamente cómo fueron los dos años de enfermedad de su hijo en el libro Promise me, Dad ("Prométeme, papá") publicado en noviembre de 2017.

"Una noche, cuando estaba claro que las probabilidades no eran buenas, Beau me pidió que me quedara en su casa después de cenar. Me dijo: 'Papá, sé que me quieres más que nadie en el mundo. Pero prométeme que estarás bien. Yo estaré bien, papá'. Estaba cara a cara con la muerte. Me vio sufrir la pérdida de su madre y hermana. Y no quería que me encerrara en mí mismo. No quería que me rindiera ante la dureza de la vida", relató.

En aquella época, Biden era vicepresidente del Gobierno de EEUU con Obama. Y tras la pérdida de su mujer y dos de sus hijos volvió a salir adelante.

Joe Biden se planteó dejar la política, como cuando sufrió las primeras pérdidas de su vida, pero finalmente siguió. Este carácter, esta forma de ver la vida, de vivirla, de seguir adelante, de valorar la familia, es una de las grandes bazas de su personalidad.