Bertín Osborne, al descubierto: su sueldo, su enfermedad, su pasado en la cárcel, sus líos con Hacienda, su verdadero nombre y más

Bertín Osborne regresa este viernes al prime time de Telecinco con 'Mi casa es la tuya', un programa de entrevistas donde se reúne con gente famosa. En la primera entrega, el cantante charlará con Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja. Pero aquí no hemos venido a hablar del dj, sino del presentador.

Aunque Bertín sea conocido por la mayoría de españoles, aun hoy hay muchas cosas que no se saben de él. ¿Cuánto dinero gana en Mediaset? ¿Por qué estuvo en la cárcel? ¿Tiene estudios? ¿Qué hay de sus líos con Hacienda? ¿Cuántos años se lleva con su mujer, Fabiola Martínez?

Te resolvemos todo esto y mucho más a continuación. Atento:

El verdadero nombre de Bertín Osborne

Bertín Osborne en realidad no se llama así, sino Norberto Juan Ortiz Osborne.

Su edad: 65 años

Aunque se conserva bien, Bertín ya tiene 65 años. Es de Madrid, y su cumple es el 7 de diciembre.

Iba para agrónomo

Hizo carrera en la música pero desde hace unos años se ha pasado a la televisión, como su compañera de cadena, Mónica Naranjo.

En realidad, el presentador iba a para agrónomo, ya que comenzó los estudios de esta carrera en Valladolid. Poco después, abandonó la ingeniería y comenzó a cantar en discotecas mientras pluriempleaba como corredor inmobiliario o agente de seguros.

Tiene cinco hijos

Bertín tiene cinco hijos: dos con su segunda y última esposa, Fabiola Martínez (Kike y Carlos), y tres que tuvo con su primera mujer, Sandra Domecq (Alejandra, Eugenia y Claudia).

Estuvo en la cárcel

Confesó en el programa 'Planeta Calleja' que estuvo en la cárcel, aunque fue algo más bien anecdótico. Le detuvieron de forma preventiva durante 72 horas por peleas en El Puerto de Santa María, Cádiz.

La enfermedad de Bertín Osborne

Bertín Osborne sufre ataques de gota, por eso debe cuidar su dieta al milímetro, reduciendo el consumo de grasas y aumentando el de verduras. La gota es un tipo de artritis que se produce cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones.

Su historia de amor con Fabiola Martínez

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se conocieron a finales de los 90. Ella es una modelo venezolana, 18 años menor que él. Se casaron en 2006.

Lo de ambos fue un flechazo, y llevan juntos ya 20 años: "Cuando lo conocí, le precedía la fama de conquistador y era difícil tomarse en serio una relación con él. ¿Qué podías esperar de un hombre así? Pero, desde el primer día hubo química entre nosotros y me quedé pillada. Lo curioso es que no volvimos a vernos durante un año. El reencuentro fue definitivo. Empezamos a salir con un poquito de miedo, pero las dudas dieron paso al amor… y hasta hoy", dijo ella.

Su primer hijo murió en sus brazos

El cantante sufrió la pérdida de su hijo Cristian, en 1977, quien murió al poco de nacer, algo que recuerda con suma tristeza: "Se me murió en los brazos y es una cosa que para mí se queda".

La enfermedad de su hijo Kike

Kike, el hijo mayor de Bertín y de Fabiola, nació con una grave lesión cerebral, debido a una infección intrauterina provocada por la bacteria Listeria.

El matrimonio ha hablado en muchas ocasiones de la enfermedad del pequeño, con el fin de que se hable del tema abiertamente y poder ayudar así a otras familias y niños que están pasando por lo mismo. Además, ambos crearon la Fundación Bertín Osborne, que tiene justo este objetivo: "Es nuestra obligación moral ayudar a otros que hagan lo mismo y por eso creamos la Fundación. Kike nos ha unido en nuestro matrimonio".

La pérdida de su madre

En 1991 Bertín perdió a su progenitora, María Teresa, víctima de cáncer: "Que se te muera una madre es algo horrible… Para eso no estás preparado nunca. Pienso en ella constantemente. Tengo una foto de ella en la mesita de noche".

El fallecimiento de su exmujer, Sandra Domecq

También de cáncer murió Sandra Domecq, la primera esposa del cantante, en 2014, cuando tan solo tenía 51 años: "La madre de mis niñas era una persona espectacular, y muy particular. Sandra nunca no quería salir del campo, decía siempre que de Jerez y que estaba feliz allí".

Bertín dijo en una ocasión que su relación hubiese durado mucho más si ambos no se hubiesen casado tan jóvenes: "No te puedes casar con 21 años. Era inevitable que aquello tuviese fin, pero acabamos muy bien. Fuimos amigos y ella me llamaba mucho para pedirme consejos cuando ya estaba casada con otro”.

El sueldo de Bertín Osborne por programa de 'Mi casa es la tuya': 30.000 euros

Bertín Osborne no se puede quejar. Según se ha publicado, pasó de cobrar 12.500 euros por emisión de ‘En la tuya o en la mía’, en TVE, a ganar 30.000 euros cuando se pasó a la competencia, a Mediaset, con el programa ‘Mi casa es la tuya’. A ello habría que sumarle un plus que recibiría si la audiencia supera el 18% de share.

La productora Proamagna, mientras estuvo en TVE, percibía un total de 121.000 euros por cada programa. Una cantidad que se habría elevado a los 250.000 euros ahora en Mediaset.

Sus deudas con Hacienda

Aunque gane bastante bien, tiene líos con Hacienda aún sin resolver, pues debe más de 350.000 euros al Fisco.

Sus negocios

Bertín Osborn tiene una empresa llamada Corporativa Eucanor, con tres millones de euros en activos, que se dedica a "la creación artística" y con la que factura sus trabajos.

Además, tiene otras sociedades que no van muy bien, como Crooner y Bertín Osborne Intermediaciones.

De derechas de toda la vida

Bertín Osborne dejó caer antes de las pasadas elecciones generales que votaría a “cualquier partido siempre y cuando defienda la unidad de España. (...) Me sirve Vox, me sirve el PP, me sirve Ciudadanos".

Su ideología de derechas es conocida por todos. De hecho, es un blanco fácil de la izquierda española para criticar "machismos y masculinidades".

Y esto es todo, lector. ¿Qué tal te cae Bertín Osborne? ¿Sabías todo esto?