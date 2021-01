Bertín Osborne habla de las exigencias de Fabiola, de su patrimonio y de los rumores de infidelidad

Bertín Osborne se ha visto obligado a explicar ciertos aspectos de su separación de Fabiola Martínez, con la que llevaba 20 años de relación y 14 de matrimonio tras algunas especulaciones y rumores sobre infidelidades y el patrimonio que posee.

El presentador de 'Mi casa es la tuya', que asumió su culpabilidad en la separación, ha negado ahora que haya terceras personas. "Queridos amigos, nuestra separación es bastante aburrida así, que, por favor, no le busquen tres pies al gato porque, nuestro gato tiene cuatro, siempre ha tenido cuatro y siempre tendrá cuatro", ha comenzado diciendo en su cuenta de Instagram.

Después ha hablado de los aspectos económicos tras su ruptura matrimonial. "Ahora le toca el turno a las especulaciones económicas de nuestra separación. No es mi intención crear polémica, ni corregir a nadie, pero creo que sería bueno para todos y, especialmente para la profesión periodística, dar las noticias veraces y contrastadas".

Bertín habla de su patrimonio

El cantante y presentados ha señalado que su "patrimonio" no es tan "cuantioso" como se podría pensar: "Tanto la casa de Madrid, como la de Marbella son alquiladas. NO SON MÍAS. La finca de Sevilla sí". Sobre esta propiedad dice que está "hipotecada pero no embargada", como han publicado en algún medio.

"Tengo el patrimonio que tengo, trabajando como un burro desde hace 45 años porque no me han regalado nada", ha apostillado.

Bertín Osborne ha hablado después de las exigencias de Fabiola en su separación. "Antes de casarme, cuando le pedí matrimonio, me contestó poniéndome una condición: 'Quiero separación de bienes'. Me lo exigió ella. Yo, la verdad, es que no se lo hubiera pedido, pero fue ella la que me lo puso como condición".

Después continuó diciendo: "Ahora, en nuestra separación, Fabiola me ha dicho: 'Yo no quiero nada. Soy mayorcita, tengo trabajo, me sé buscar la vida y no quiero nada. Tú, ocúpate de tus hijos. Nada más. Además, me quiero cambiar a una casa más pequeña en Madrid y también te costará menos'. Esa es Fabiola", ha alegado.

Fabiola Martínez: "No quiero que se siga especulando"

La que fuera mujer de Bertín también ha aclarado algunas cosas que se están diciendo de su separación en un vídeo en Instagram, junto al que ha publicado este mensaje: "Que no os engañen... Espero que esto evite especulaciones y malas interpretaciones".

Fabiola ha comenzado diciendo: "Muchos pensáis que qué necesidad tengo de contar estas cosas, no la tengo, pero me apetece porque creo que puedo aclarar y no se siga especulando".

"Nos casamos en separación de bienes"

La exmujer de Osborne ha señalado que no va a haber ningún conflicto económico con el padre de sus hijos, "nos casamos en separación de bienes absoluta y esto significa que ninguno tiene obligación con el otro", ha explicado para después decir que solo tienen que acordar el tema de la manutención de los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos.

"Probablemente, vendrán tiempos complicados, una separación no es fácil", ha declarado la venezolana, para después continuar diciendo: "Ambos, por ley, tenemos la obligación de asumir responsabilidades de manutención, es lo único en lo que respecta a lo económico que tenemos que hablar", ha aclarado.

Fabiola también ha aclarado sobre qué va a pasar con su apellido ya que adoptó el de Osborne cuando se casaron como marca la tradición de su país. "Lo hice así porque es costumbre en Venezuela, mi país, y yo soy una mujer de costumbres", ha explicado, después de decir que ya se ha cambiado el apellido.