Bertín Osborne, el culpable de su separación con Fabiola Martínez.

Bertín Osborne, de 66 años, y Fabiola Martínez, de 48, daban a conocer este domingo que se separaban después de 20 años juntos y 14 de matrimonio.

La noticia del divorcio ha pillado por sorpresa a muchos ya que era una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón y la televisión a pesar de que los rumores de crisis les venían persiguiendo desde hace varios meses.

Lo cierto es que la última foto que Fabiola compartió de Bertín en su Instagram, donde es bastante activa, pertenece al pasado mes de febrero, y solo aparece él con su hijo Kike. Después, durante todas las Navidades, ella no ha publicado ninguna foto del cantante ni de la familia junta.

En estas fechas, solo aparecen imágenes de ella con los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos. Sin embargo, el pasado mes de octubre, se dejaron ver juntos en un acto, en los premios Radiolé, donde el cantante fue galardonado.

Tras conocerse la noticia, el presentador de 'Mi casa es la tuya' ha confirmado la ruptura a través de un comunicado que ha enviado a los medios en el que se echa la culpa de lo ocurrido y explica los motivos de su separación.

En el escrito, Osborne señala que Fabiola y él se han separado "hace poco tiempo" y que "no hay un motivo concreto sino problemas de convivencia". El cantante asegura que "no hay ni ha habido terceras personas" pero "sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades".

"Mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación"

Bertín entona el mea culpa de la separación: "Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión" y añade: "Para mí es muy doloroso por cuánto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto".

Después le dedica unas bonitas palabras a la que ha sido su mujer durante tantos años y es la madre de sus dos hijos, Kike y Carlos. "Es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única. Espero que aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolaosborne_)

¿Hay otro motivo más que aún no se conoce?

A pesar de que Bertín pide que no se especule con la separación porque asegura que "no hay más motivos que los que os transmito", una amiga de Bertín, que no ha querido dar su nombre, ha señalado que "la relación llevaba rota desde principios de marzo como poco" y añade que "va a haber más noticias dentro de poco", según publica 'El Economista'.

Por su parte, Osborne ha declarado al mencionado medio estar mal por lo ocurrido aunque asegura que "es la mejor solución llegado a este punto".

Además ha indicado para él ha sido "una decisión complicada" pero explica que ha sido tomada "de común acuerdo entre los dos" y que estará para sus hijos en "todo aquello que necesiten".

Fabiola habla tras conocerse la noticia de su separación

Por su parte, Fabiola Martínez también ha hablado tras conocerse la noticia. "Estoy bien y los niños también. Ha sido una decisión de mutuo acuerdo y con todo el cariño y respeto", ha manifestado a la revista 'Diez Minutos.'

La venezolana ha explicado los motivos que les ha llevado a poner punto y final a su matrimonio. "Las cosas no pasan de un día para otro, hemos intentado salvar el matrimonio pero no ha podido ser. Es que la convivencia es muy complicada y más cuando estamos uno en un lado y el otro, en otro, el carácter de los dos, todo influye".

"Los niños ya lo saben. Carlitos ya se lo imaginaba"

Fabiola ha indicado cómo están llevando los niños la situación. "Los niños ya lo saben. Carlitos lo ha asumido bastante bien y ha dicho que él se imaginaba que iba a pasar porque nos veía discutir", dice.

Después ha señalado cómo está llevando la separación: "Está siendo muy tranquila y natural", señaló, para después agradecer el cariño y apoyo que está recibiendo: Gracias por escribirme, ahora es un poco lío el aluvión de llamadas y mensajes. Y de corazón os agradezco el cariño que estáis demostrando".

La que fuera esposa de Bertín ha señalado qué planes tiene ahora en mente: "Es mi momento de ponerme a estudiar.Me he matriculado en un Máster de Administración de Empresa y Coaching de inteligencia emocional".

Fabiola y sus hijos permanecerán en el domicilio de Madrid mientras que Bertín se ha instalado en la finca de Sevilla, a la espera de que esté lista la nueva casa a la que iba a trasladarse toda la familia antes de tomar esta difícil decisión.