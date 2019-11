Bertín Osborne, tildado de "machista" por su comentario hacia Emma García

Bertín Osborne acudió este domingo al programa ‘Viva La Vida‘, que presenta Emma García, e hizo un comentario que generó polémica en las redes sociales.

El presentador y cantante le echó un piropo a Emma, y luego temió que le pudiera denunciar: "Qué bien te sienta lo que llevas. Estás muy guapa, te sienta fenomenal", le dijo él muy efusivo. "Tú también", respondió ella, cómoda.

Al segundo, Bertín quiso matizar, ya que temía un nuevo linchamiento por la corrección política que impera últimamente: "No sé si se puede decir eso, porque igual me denuncias". "Yo te he dicho que tú también", contestó la presentadora.

"Estamos en un momento susceptible en ese sentido, con razón en muchas ocasiones...", prosiguió ella. "En algunas", respondió Bertín. "En muchas, en muchas", finalizó Emma.

Bertín Osborne, tildado de "machista"

El comentario de Bertín, no obstante, ha sido criticado en Twitter, donde numerosos usuarios le han tachado de "machista":

Bertin Osborne si no dice un comentario machista cada vez que aparece en el television no se queda tranquilo? #VivaLaVida246 — Mr. Gaga (@Grelo) November 17, 2019

Estoy viendo telecinco con mi abuela y Bertín Osborne ha tardado sólo dos minutos en soltar una perlita casposa y machista que asco — paca (@sntapaula) November 17, 2019

Dos minutos y el facha, machista, violento de Bertín Osborne se ha retratado. Haciendo bromas sobre denuncias machistas, amenazando, reconociendo que soluciona las cosas a golpes, sigamos blanqueando y luego minutos de silencios hipócritas. #VivaLaVida246 — Mara zambrano (@Sanlukilla) November 17, 2019

Bertín Osborne haciendo chistes sobre las denuncias machistas en #VivaLaVida246 Asco — Pablo SG (@culpeibol) November 17, 2019

Y tú, ¿qué opinas de todo esto?