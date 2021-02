Bertín Osborne habla sobre la existencia de un hijo secreto

Bertín Osborne sigue siendo uno de los personajes del momento, sobre todo desde que anunció su divorcio de Fabiola Martínez. Una noticia que nos dejó a todos sorprendidos y que ha puesto todas las miradas en él y en su pasado.

Como siempre ocurre, están saliendo todo tipo de informaciones acerca del cantante, además de unas especulaciones sobre un supuesto hijo secreto que habría tenido con una joven rubia sevillana con la que habría llevado una doble vida durante un tiempo. Bertín se ha pronunciado sobre esto en declaraciones a Gtres y '¡Hola!'.

Sobre su supuesto hijo secreto

Sobre las especulaciones que apuntan a que Bertín tendría un hijo secreto y no reconocido, el cantante ha dicho que "los bulos hay que tomárselos como lo que son".

"Si la pobre chavala ha salido en televisión a decir que todo es mentira... ¿Te crees que si hubiese tenido algún lío no se hubiese sabido?", ha añadido.

"Me encantaría que saliera un hijo secreto"

Lo cierto es que el tema de la existencia de un posible hijo no reconocido de Bertín Osborne siempre ha coleado, aunque él siempre lo ha tomado a guasa. De hecho, hace un año y medio, el presentador fue preguntado por Toñi Moreno en el espacio 'Un año más de tu vida' acerca de su probable paternidad secreta.

"Bertín. Te voy a hacer la pregunta que nadie te ha hecho nunca. ¿Cuántos hijos tienes?", dijo ella. "He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos", matizó el cantante al recordar el hijo que perdió con su primera mujer y que murió en sus brazos.

"Siempre me he preguntado, ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias...", añadió el cantante entre risas.

Tiene cinco hijos

Los cinco hijos a los que se refiere Bertín son dos de su segunda y última esposa, Fabiola Martínez (Kike y Carlos), y tres que tuvo con su primera mujer, Sandra Domecq (Alejandra, Eugenia y Claudia).

Este jueves, además de desmentir especulaciones sobre su supuesto hijo, Bertín ha informado de que pronto habrá noticias de su gira con el cantante venezolano José Luis Rodríguez González,El Puma.