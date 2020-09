Última hora sobre el estado de salud del hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez

Bertín Osborne y Fabiola Martínez no pasan por su mejor momento. Su hijo Kike, que sufre una lesión cerebral de nacimiento, tiene coronavirus.

El niño, de 13 años, ha dado positivo en una prueba PCR, y aunque se encuentra asintomático a la covid-19 y en buen estado, sus padres están preocupados, pues es grupo de riesgo.

El estado de salud de Kike, hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez

Kike se encuentra bien, tal y como han contado sus padres en Instagram: "Llegó el coronavirus a nuestra vida. Kike ha dado positivo en una prueba PCR así que nos toca cuarentena hasta dar negativo. Él se encuentra bien, está asintomático. Dios quiera que siga así hasta que todo pase. Os iré contado. Beso a todos", ha escrito la mujer de Bertín Osborne en sus redes sociales.

"Después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos y todo lo que indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus tenemos que aprender a convivir, como nos ha pasado con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y esta va a ser una más de la que habremos aprendido", ha añadido en un vídeo.

"Estamos esperando a que pasen los días indicados de cuarentena y ver cómo va evolucionando. Estamos bien", ha finalizado.

Kike es grupo de riesgo ante el coronavirus

Kike nació con una grave lesión cerebral, debido a una infección intrauterina provocada por la bacteria Listeria.

El matrimonio ha hablado en muchas ocasiones de la enfermedad del pequeño, con el fin de poder ayudar así a otras familias y niños que están pasando por lo mismo. Además, ambos crearon la Fundación Bertín Osborne, que tiene justo este objetivo: "Es nuestra obligación moral ayudar a otros que hagan lo mismo y por eso creamos la Fundación. Kike nos ha unido en nuestro matrimonio".

Bertín Osborne, muy preocupado

Por la enfermedad del niño, Bertín estaba muy preocupado, tal y como dijo en una reciente entrevista: "No he tenido miedo por mí ante el coronavirus, he tenido miedo por Kike, que es de mucho riesgo".

Esperemos que todo quede en uno de los miles de casos que no revisten gravedad. Mucho ánimo a la familia.