Bertín Osborne carga contra las asociaciones feministas y habla de su relación con Vox en 'Sábado Deluxe'

Bertín Osborne ha reaparecido en 'Sábado Deluxe' por su 65 cumpleaños. El presentador de 'Mi casa es la tuya' ha opinado sin tapujos de diversos temas de actualidad, haciendo hincapié en su opinión sobre el feminismo que causó gran revuelo este verano.

El cantante también se ha pronunciado sobre los pactos de Pedro Sánchez, el acercamiento del líder socialista a los independentistas catalanes y los ERE de Andalucía, entre otros asuntos. Además, ha desvelado su amistad con algunos líderes de Vox y de las propuestas que ha recibido para entrar en política.

Bertín Osborne y su verdadera opinión sobre el feminismo

Para intentar aclarar su opinión sobre el movimiento feminista, Bertín Osborne ha comenzado su entrevista en 'Sábado Deluxe' con unas rotundas declaraciones: "Yo estoy cien por cien de acuerdo con todas las asociaciones feministas que defienden los derechos de la mujer. Estoy de acuerdo porque la mujer tiene los mismos derechos que el hombre en este país. Otra cosa es que eso no se cumpla. Si eso pasa, hay que ir al juzgado y yo sería el primero en ir".

Continuando con sus opiniones, también ha hablado sobre la violencia de género: "A cualquier hijo de satanás que maltratase a una mujer o la viole yo lo capaba. Eso lo hacía sin pestañear. Que no me venga nadie a decir que no soy beligerante con ese tema".

Sin embargo, tras estas afirmaciones, ha criticado abiertamente a las asociaciones feministas: "Sería muy bueno que a todas esas asociaciones feministas de buena voluntad alguna vez las viéramos chillando con pancartas frente a las embajadas de esos países vergonzosos africanos y árabes en los que lapidan a las mujeres y las mutilan".

También ha cargado contra ellas haciendo referencia a la agresión que una mujer sufrió por llevar una bandera de España en mitad de una manifestación independentista: "No quiero pensar que muchas asociaciones de las que digo tienen tendencia política clara. Todos vimos en los disturbios de Barcelona a una señora de cierta edad con una bandera española a la que se le acercaba un hijo de puta y la tiraba al suelo. Nunca escuché a ninguna asociación feminista defender a esa señora". Ha concluido animando a sus odiadores a comentar sobre sus opiniones, algo que a él le "da igual".

Bertín opina sobre la actualidad política española

Los colaboradores de 'Sábado Deluxe' han preguntado a Bertín Osborne su opinión sobre la política actual. El presentador de Telecinco se ha mostrado indignado por las falsas promesas electorales: "Deberíamos pedirles responsabilidades a los políticos de las cosas que dicen. Uno no puede decir una cosa en campaña y luego no hacerla cuando ya está en el poder".

Siguiendo con esta tesis, ha disparado un dardo contra Pedro Sánchez. Bertín ha criticado abiertamente al líder socialista por su pacto con Podemos: "A todos los que te han votado les has engañado". A pesar de ello, tampoco se ha mostrado sorprendido ante lo sucedido: "Aquí cada uno ya sabemos cómo son.."

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre el movimiento independentista catalán: "Soy amigo de muchos catalanes independentistas y son buena gente, tienen ese sentimiento". También ha explicado que él cree que no pueden actuar en contra de ley: "Mientras la ley no se cambie, hay cosas que no se pueden hacer. Si no cambian la ley, no van a conseguir nada".

Bertín Osborne podría haber entrado en política

Paloma García Pelayo, amiga personal del cantante, ha preguntado a Bertín Osborne si alguna vez se ha planteado dedicarse a la política. El presentador ha respondido que se lo han propuesto "muchísimas veces", pero que es imposible porque duraría "dos minutos".

Ha aprovechado el momento para sacar a colación los ERE de Andalucía: "Si nosotros supiéramos lo que está pasando en Andalucía, lo que hay en esas cajas fuertes... es de locos". Osborne ha asegurado que a él le han contado algunos secretos sobre el caso. Kiko Matamoros le ha invitado a hacerlos públicos, pero Bertín le ha dicho que se los contaría fuera de plató.

Tras hablar de los misterios de las corruptelas andaluzas, el músico ha enumerado las formaciones que le han invitado a unirse a sus filas o a participar con ellos en actos públicos. Bertín Osborne ha comentado que entre ellos se encuentran UPYD, el Partido Liberal e, incluso, Vox.

Las amistades de Bertín Osborne en Vox

En cuanto la formación de Santiago Abascal ha sido mencionada, los colaboradores no han dudado en indagar en la relación de Bertín con el partido de extrema derecha. Osborne ha narrado que compartió mesa con diversos líderes de la agrupación política: "Me invitaron a comer y estaban todos. Hablaron conmigo y luego conocí a Ortega Lara".

También ha confesado que es muy amigo de Iván Espinosa de los Monteros, pareja de Rocío Monasterio y vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox: "Es amigo mío de toda la vida". Además, Osborne le ha hecho un guiño a Albert Rivera: "La política ha perdido un buen tío con la renuncia de Albert Rivera".

