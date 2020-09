Bertín Osborne carga contra Enrique Ponce por "humillar" a Paloma Cuevas

Bertín Osborne, de 65 años, ha estrenado un nuevo programa en Canal Sur, 'El show de Bertín', que ha venido cargado de polémica por unas declaraciones que ha hecho en las que ha arremetido contra Enrique Ponce.

El presentador de 'Mi casa es la tuya' no ve con buenos ojos cómo se está comportando el torero con su exmujerPaloma Cuevas tras salir a la luz su romance con Ana Soria, 26 años más joven que él. "Uno tiene que ser un caballero y tienes que arreglar las cosas en tu casa", señaló este miércoles en el estreno de su programa.

Osborne continuó cargando contra el diestro: "No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de veinte años y con la que tienes dos hijas. No puedes saltarte a la torera la relación que has tenido con alguien que se ha comido tus cornadas, tus marrones y tus malos ratos".

Por último, el presentador le lanzó un mensaje con el que fue muy aplaudido: "Arregla la situación en tu casa, queda como un señor y, después, vete a hacer lo que quieras y a pintar 'corazoncitos' en el ruedo".

A pesar de la fama de mujeriego que siempre ha perseguido a Bertín Osborne, y que él mismo ha confesado ser, el presentador está muy enfadado por cómo está haciendo Ponce las cosas. En otra ocasión anterior, también se refirió a la mediática ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

En el primer programa de la temporada de 'Mi casa es la tuya', en el que tuvo como invitada a Lydia Lozano, señaló que la noticia de la separación de la pareja le había provocado "mucha pena y mucha tristeza".