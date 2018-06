La actriz Berta Vázquez y el rapero C. Tangana, pillados juntos y su ex Rosalía le manda un mensajito

El festival de Primavera Sound nos ha traído una pareja sorpresa, la formada por la actriz Berta Vázquez y el rapero Antón Álvarez Alfaro, conocido como C. Tanagana. Los dos jóvenes fueron fotografiados por una de las personas que se encontraban viendo el concierto.

En las imágenes se les puede ver en actitud muy cariñosa. Muy juntos el uno del otro, abrazándose y en otra, a Berta acariciándole la cara al que podría ser su nuevo novio o amigo con derecho a roce. Desde que hace más de un año y medio que rompió con el actor Mario Casas, -que está con Blanca Suárez-, no había trascendido ninguna otra pareja.

C. Tangana y Berta Vázquez besándose en el Primavera. Exclusiva mundial. pic.twitter.com/rT9og0qtWk — Juani (@laJuani_Crazy) 2 de junio de 2018

Por su parte, C. Tangana acababa de romper hace poco menos de un mes con su exnovia, la cantante Rosalía, tal y como os adelantamos en GRITOS en EXCLUSIVA.

Las imágenes del rapero con la actriz y la aparente relación que hay entre ellos no ha sentado nada bien a Rosalía que se ha pronunciado a través de las redes sociales mandándole un mensajito: “Cuando tu ex se está hundiendo”.

El cantante ha insultado al rey y criticado a la monarquía

Durante la rueda de prensa de apertura del festival Primavera Sound, el rapero arremetió contra el rey y la monarquía, como defensa y apoyo a Valtonyc, quien huyó de España tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas.

“El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, la que ahora llaman reina era una presentadora de la tele, y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí”.

Después continuó diciendo: “La monarquía es un robo, es una cosa que se hacía en el siglo no sé cuándo, cuando la Edad Media y cuando los dragones, para proteger a los campesinos, ¿sabes lo que te digo?... Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional. Y dentro de poco, la democracia representativa, también, porque no hay que votar para elegir a otro, uno tiene que tomar sus propias decisiones".

El rapero considera que la monarquía tiene que aceptar las críticas e insultos. “Y si tienes algún problema con los insultos, a todo el mundo nos insultan, y la vida es así, lo tienes que afrontar como lo afrontamos todos… Yo soy un personaje público, y a mí también me insultan, y yo hago algo, por lo menos. Tú no estás haciendo algo. Si este es el problema con el rey, tú no estás haciendo nada, no sirves para nada. Si eres un diplomático, llámate diplomático, no eres mi rey, ni eres el rey de nada”.