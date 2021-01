Ana de Armas rompe su relación con Ben Affleck y este es el motivo

Los actores Ben Affleck, de 48 años, y Ana de Armas, de 32, han roto tras poco más de un año de relación.

La pareja comenzó a salir a principios de 2020 mientras rodaban 'Deep Water' en Nueva Orleans -un thriller pendiente de estreno- y desde hace unos meses había rumores de ruptura ya que tenían "grandes peleas" después de irse a vivir juntos.

Hace un mes y medio, la actriz se mudó definitivamente a casa de su novio, a la exclusiva zona de lujo de Pacific Palisades, en Los Ángeles, y ella puso en venta su casa de Venice (California).

Finalmente, no han logrado superar la crisis en la que estaban inmersos y la actriz cubano-española ha sido quien ha tomado la decisión de dejarlo.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ