Ben Affleck y sus hijos no quieren saber nada de Ana de Armas: la prueba

Este fin de semana se hacía oficial la ruptura entre los actores Ben Affleck, de 48 años, y Ana de Armas, de 32, tras un año de noviazgo.

La pareja comenzó a salir a principios de 2020. Se conocieron mientras rodaban 'Deep Water' en Nueva Orleans (un thriller pendiente de estreno) pero los distintos puntos en los que se encontraban sus vidas acabaron por dinamitar la relación.

Todo parece indicar que ella quería hijos y formar una familia con Ben, así como establecer su residencia fuera de Los Ángeles, algo que para el actor era imposible porque tiene la custodia compartida de los hijos que tuvo con su exmujer Jennifer Garner: Violet Anne (14), Seraphine Rose Elisabeth (11) y Samuel (8).

Ana, dicho sea de paso, se integró perfectamente en la vida de ellos, y conoció a los niños pocos meses después de comenzar a salir con el actor, pero las custodias compartidas son difíciles (los críos de otros no se quieren ni aguantan igual) y al final la cubana siempre iba a estar en muy segundo lugar.

Y aunque los fans de la pareja esperábamos que quizá podría haber reconciliación entre ellos, una reciente prueba ha eliminado toda esperanza, pues parece ser que ni Ben Affleck ni sus hijos quieren saber nada de Ana de Armas.

Ben Affleck y sus hijos no quieren saber nada de Ana de Armas: tiran su figura de cartón

Cuando una relación acaba del todo uno se deshace de las cosas que le recuerdan al ex. Si termina de buen rollo o hay niños de por medio, no tanto, pero si no es así, todo va a parar al contenedor.

Esto es lo que ha pasado con la ruptura de Ben y Ana. Hace unos meses, los hijos de él colocaron una reproducción en cartón a tamaño natural de la cubana. Fue una broma para los fotógrafos que asediaban los alrededores de la casa a todas horas del día. Con esa figura de cartón, los paparazzo ya tenían a Ana todos los días.

Una vez separados y sin vistas de reconciliación alguna, no tenía sentido seguir teniendo esa imagen de Ana de Armas 'tumbada' en el jardín, y ha acabado en el mismo lugar que su noviazgo: en la basura.

De mutuo acuerdo

"Su relación era complicada. Ha sido ella la que ha roto.Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven en esta ciudad", ha señalado una fuente próxima a la pareja a la revista 'People',

Otra fuente cercana a los actores ha apuntado que se encontraban "en distintos momentos de sus vidas", tal y como ha confirmado la publicista del actor , y la ruptura ha sido "de mutuo acuerdo y completamente amistosa".

"Hay un profundo amor y respeto. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo. Tiene tres trabajos seguidos esperándole y es un padre presente en casa. Ambos están contentos con el punto en el que se encuentran sus vidas", explicó la citada fuente.

En fin, una pena, pues nos encantaba esta relación. Veremos qué acaba pasando y dónde va a vivir ahora ella, pues vivía en casa del actor.