Bella Thorne, de Disney al porno: así ha ganado millones en horas con OnlyFans

Bella Thorne se hizo mundialmente conocida por haber sido chica Disney en 2010 interpretando a una bailarina y cantante adolescente en la serie Shake It Up, que coprotagonizaba junto a la exitosa actriz Zendaya, pero su camino finalmente se centró en el cine para adultos.

Lo cierto es que la esta 'estrella Disney' cogió el toro por los cuernos en 2019 después de que un hacker quisiera chantajearla con unas imágenes íntimas. Eran unas fotografías en las que la actriz estadounidense (que tenía 21 años) aparecía enseñando los pechos y que la intérprete acabó publicando en Twitter para no caer en la trampa de su extorsionador.

Bella Thorne gana millones en pocas horas

Tras lo ocurrido con sus imágenes íntimas, se empoderó, habló abiertamente sobre su orientación sexual y no dudó en pasarse a a la industria del porno para dirigir una película para Pornhub. Ahora, ha vuelto a revolucionar las redes sociales con el objetivo de prepararse el papel de su próxima película (que será dirigida por Sean Baker): se ha estrenado en OnlyFans y ha roto todos los récords.

Cualquiera que tenga un smarthphone puede ver a su actriz porno favorita sin mucha ropa, pero ¿y si tu vecina, alguien de la oficina o un conocido tuviera un perfil en el que subiera fotos o vídeos sexuales o eróticos? ¿Pagarías por verlos? Así es la plataforma que utiliza Bella Thorne, una red social en la que se vende cualquier tipo de contenido (a pesar de que puede encontrar cualquier temática, la mayoría es Cine X) y en la que los usuarios se suscriben al canal para verlo todo.

OnlyFans tiene más de 6 millones de usuarios registrados y algunos participantes de realities británicos (Love Island o Ex on the beach) también ofrecen sus instantáneas y grabaciones a cambio de dinero. Bella, que cobra una tarifa mensual de 20 dólares, ha conseguido algo que nadie había hecho hasta ahora en esta plataforma: desde el miércoles pasado ha ganado más de dos millones de dólares, según The Daily Mail.

Acoso y abusos sexuales

La exalumna Disney Channel ha asegurado que todo lo que gane en esta red social lo donará a fines benéficos y que únicamente está explorando esta red social para saber hasta qué limite podría llegar alguien que se dedique a este mundo.

Muchos aseguran que su "obsesión por el sexo" y sus muchas provocaciones se deben a que los múltiples abusos que sufrió de pequeña, tal y como confesó la joven en Instagram: "Abusaron de mí sexual y psicológicamente desde que recuerdo hasta que cumplí 14, cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar. Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos", relató Bella.