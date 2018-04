Belén Rueda confiesa qué retoques estéticos se ha hecho

La actriz, de 53 años, volvió a África, donde rodó ‘El cuaderno de Sara’, una película que le ha marcado mucho. Sin embargo, esta vez no fue por trabajo sino para tener “las mejores experiencias de su vida”, de la mano de Jesús Calleja.

El aventurero y Belén Rueda recorrieron Guinea Ecuatorial, - antigua provincia española -, y visitaron una reserva científica en la Isla de Bioko para ver al mono endémico ‘dril’ y luego bucearon para ver ‘El barco de la muerte’, la navegación hundida en la que viajaron ‘Los últimos de Filipinas’. Una inmersión que le llevó a llorar de alegría y emoción cuando salió a la superficie.

En uno de los momentos del programa ‘Planeta Calleja’, Jesús le hizo una pregunta más personal a la actriz: “¿Te puedo preguntar una cosa? Si quieres bien o si no, no lo digas. ¿Tú te has hecho la cirugía estética o alguna cosa de esas? Te lo digo porque hubo una movida en redes sociales al respecto. La gente decía: Belén se ha puesto pómulos, se ha infiltrado botox… ¿tú te has hecho algo de eso?”.

Entonces Belén habló sobre el tema, algo inusual en ella: “A ver, yo creo que para nuestro trabajo de actriz la cirugía estética en la cara es peligrosa, muy peligrosa, porque es verdad que te cambia el gesto. Nosotros hablamos con nuestros ojos, con nuestra cara. Jamás me la haría en la cara. No me he hecho absolutamente nada”.

Los trucos de belleza de Belén y su operación estética

Sin embargo, desveló que si se hace muchas “maquinitas”: “Voy al centro de una amiga mía que me hace continuamente maquinitas y soy muy cuidadosa de no dormir maquillada, etc…”. Jesús continuaba queriendo sacarle información e insistía en las operaciones: “Pero, ¿seguro que no te has puesto culo?”. A lo que la actriz respondía: “¡Pero cómo me voy a poner culo!”. Luego Calleja le preguntó si se había puesto pecho y ella desveló: “El pecho sí que me lo operé en su momento”.

Habló de la muerte de su hija y de su peor experiencia profesional

En otro de los momentos, Belén mostró su lado más emotivo al hablar de la muerte de su hija, que falleció a los pocos días de nacer debido a una cardiopatía congénita. “No sé bien lo que significa superarlo, si es olvidar, no. Hay veces que estás más entera y otras que te pega más fuerte. Depende del momento de vida. Hasta el día siguiente de nacer no descubrieron que tenía la cardiopatía, empezó el infierno. Cuando te ocurre algo así, lo paras todo. Daniel y yo nos centramos en ella”.

En el terreno laboral, habló de una de sus peores experiencias, cuando comenzó en la serie ‘Periodistas’. Según reveló Belén tuvo una mala experiencia ya que algunos actores le “hicieron la vida imposible” porque creían que ella estaba en la serie “por ser pareja de Daniel Écija”, su entonces marido y productor de Globomedia.