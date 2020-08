Belén Esteban estalla contra el Gobierno: "Alucino con las medidas de seguridad de mierda"

Belén Esteban ha regresado a Madrid tras pasar unos días de vacaciones en Tenerife (Canarias) con su marido Miguel y amigos. Nada más aterrizar ha puesto el grito en el cielo al ver que en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez no se está tomando ninguna medida de seguridad, algo de lo que también se quejó su compañera, la presentadora Sonsoles Ónega.

La colaboradora de 'Sálvame' ha estallado contra el Gobierno: "Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso".

Después ha continuado quejándose: "Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande que veníamos", refiriéndose a que no les han tomado la temperatura ni les han hecho ningún test PCR para saber si hay alguien contagiado por coronavirus.

"Que empiecen por el aeropuerto, que es por donde entra todo"

"Todos juntos y una hora esperando las maletas, que me parece muy bien, pero que empiece ya en el aeropuerto, que es por donde entra todo. A ver las medidas del aeropuerto dónde están”, ha indicado.

Algunos usuarios han criticado a Belén Esteban por estar quejándose de la falta de medidas y ella haber publicado en su Instagram fotos donde se la ve con otras personas sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, a lo que ella ya había explicado anteriormente: "Por cierto los que estén preocupados son mi familia y hemos estado juntos en vacaciones. Somos negativos en covid 19. Gracias".

Belén Esteban, al aterrizar en Madrid: "Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto. Es vergonzoso. A ver las medidas dónde están, porque yo he flipado, ¿vale?" pic.twitter.com/LeRzNTTwFA — El HuffPost (@ElHuffPost) August 24, 2020

Muy crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez

No es la primera vez que 'la princesa del pueblo' se queja de la mala gestión del Ejecutivo ante el coronavirus. En su primera entrevista tras salir del confinamiento se mostró muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez lo que le llevó a tener una brutal bronca con Jorge Javier Vázquez.

Hay que recordar que Belén ha sido muy estricta desde el principio con las medidas de seguridad contra la covid-19. Ha estado trabajando en el programa de Mediaset mediante videollamadas, sin ir a plató durante el confinamiento, ya que es persona de riesgo al ser diabética.