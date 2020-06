Belén Esteban no quiere trabajar más con Jorge Javier Vázquez y podría abandonar 'Sálvame'

En el último 'Sábado Deluxe' se produjo uno de los momentos más tensos vividos hasta entonces: la brutal broncaentre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban después de que esta criticara la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus.

Según ha podido saber 'Vozpópuli'en exclusiva a través de testigos presenciales, la colaboradora de 'Sálvame'montó en cólera tras la fuerte discusión que mantuvo con el presentador después de que este arremetiera contra ella, le gritara y tratara de malos modos hasta el punto de abandonar el plató y decir que ya no quería seguir entrevistándola.

Esteban podría haber llamado a Paolo Vasile

Belén se quedó atónita con la bronca que le echó y el trato recibido, incluso tuvo que contener las lágrimaspara no llorar pero todo no quedó ahí. Acto seguido, la ex de Jesulín de Ubrique levantó el teléfono muy exaltada y se ponía en contacto con la cúpula de 'Sálvame', la dirección de la productora de 'La fábrica de la tele', para mostrar su enfado por lo ocurrido y diciendo que no quería volver a coincidir más con Jorge Javier en un plató. Incluso habría llamado a Paolo Vasile.

Esta bronca va a suponer un antes y un después en la amistad de Jorge Javier y Belén pero también ha provocado una crisis en la productora de 'Sálvame' ya que podría suponer un punto y final para la princesa del pueblo'.

'Vozpópuli' ha llamado a Belén Esteban

'Gritos' ha llamado a Belén Esteban para preguntarle cómo estaba y si valoraba el abandonar 'Sálvame' tras su enfrentamiento con Jorge Javier pero esta ha dado la callada por respuesta y se ha limitado a decir. "Lo siento, no te puedo atender, estoy trabajando", ha señalado a pesar de que eran las 11:00 de la mañana.

Podría abandonar 'Sálvame' e irse a 'Viva la vida'

Si las aguas no vuelven a su cauce, la ex de Jesús Janeiro podría abandonar 'Sálvame' e irse a 'Viva la vida'donde está su amigo Raúl Prieto de director del programa que presenta Emma García, tal y como hicieronTerelu Campos y su hermana Carmen Borrego.

Ahora habrá que ver si Jorge Javier se disculpacon Belén Esteban por haber perdido los papeles y si la cúpula trata de mediar entre ellos para relajar tensiones y que hagan las paces. ¿Volverán a ser tan amigos como antes después de la sonada pelea?