Belén Esteban pone contra las cuerdas a Jorge Javier: "Es muy posible que deje 'Sálvame'"

Tras los diferentes alegatos que han expresado Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban sobre la discusión que tuvieron el pasado 'Sálvame Deluxe', el presentador y la colaboradora se han reencontrado cara a cara para firmar la paz y zanjar de una vez por todas cualquier polémica.

Minutos antes ambos habían comentado todo lo que les había parecido mal de su fuerte enfrentamiento, pero el presentador no ha dudado tampoco en dejar claro que él no tenía que pedir disculpasmientras 'atizaba' a su compañera varios reveses sobre su discurso "populista".

Belén, muy afectada y humillada

"¿Crees que va a continuar nuestra relación?", preguntaba el catalán a su compañera en un tono divertido. A lo que ella respondía muy enfadada: "Yo trabajo aquí. Una cosa es no tener las mismas ideas, pero todo se puede arreglar". El presentador continuaba tomándose a broma la riña con la colaboradora, pero ella estaba visiblemente afectada y no dudaba en pegarle varios cortes: "No me río y no me hace gracia. No contesté a tu mensaje porque era innecesario y lo recibí sin entender por qué ponías que me perdonabas, ¿de qué?".

Jorge Javier no paraba de reírse en la cara de su "amiga" y ella continuaba sin entender el comportamiento del presentador. Ambos se conocen desde hace 20 años y expresaban que saben perfectamente cómo son el uno y el otro, pero el catalán intentaba quitar hierro al asunto explicando que su mensaje pretendía restar importancia. "Esto que nos ha pasado no es cuestión de diferencia política sino de maneras de ser. No te lo lleves al drama. Vives los sentimientos al límite y al máximo", comentaba él.

"Me sentí humillada por ti cuando me gritaste", confesaba de nuevo la 'princesa del pueblo'. Vázquez continuaba en sus trece asegurando que los comentarios de Belén le habían molestado mucho e intentaba que su compañera viera que él era el que se había sentido "humillado" el pasado sábado mientras ella intentaba retener sus lágrimas. "Trabajaré contigo sin problema, pero lo he pasado fatal y he llorado mucho. Dejemos el tema porque no quiero seguir así", contestaba Esteban.

Tras la celebración de la primera cumbre de la paz Jorge Javier y Belén Esteban han llegado a un acuerdo y sellan la paz. ¡¡Aleluya!! pic.twitter.com/rS7Y3NxBr4 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 23, 2020

¿Descanso de 'Sálvame' o huída a otro programa?

"Ojalá hubiera podido venir a trabajar más y no haciendo recetas como he estado, pero mi médico y la productora me han querido ayudar", continuaba Belén Esteban. "Encima me mandaste lo de Pablo Alborán y no me lo podía creer. No te contesté para no acabar como el 'rosario de la aurora'", expresaba ella.

A Belén se le ha pasado por la cabeza abandonar para siempre 'Salvame'. Así se lo confesado a Jorge varias veces en su reencuentro. "He recibido ofertas de otros programas, pero antes de que esto pasara. No sé si voy a continuar aquí. No por esto que ha pasado, pero todo depende de mí. Estos temas no me gusta hablarlos en directo por mis jefes que se han portado bien siempre conmigo. Mi marcha sería para irme a casa y después no sé. No soy una mujer de estar en casa y quiero trabajar. Tengo que pensar muchas cosas, pero sobre todo en mí", continuaba.

"Tengo proyectos familiares y aquí me pongo muy nerviosa. No digo que me vaya, pero tengo que pensar y recapacitar. No estoy mal y me siento bien en el programa. No quiero decir cosas de las que me pueda arrepentir. Me ha dolido que hablaras de lo de mi sueldo. He trabajado lo que me han pedido, ni más ni menos", terminaba Esteban. El tema ha quedado un poco en el aire, ¿seguro que han firmado la paz entre ambos? Nosotros creemos que esto estallará de nuevo por los aires.