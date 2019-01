El aviso de Belén Esteban a Paula Echevarría en 'Sálvame': "Cuidado con tus amigas"

Paula Echevarría visitó ‘Todo es mentira’, el nuevo programa de Cuatro. Allí habló acerca de su relación con los reporteros que, día tras día, la siguen por la calle. La it girl nunca se ha llevado bien con la prensa, aunque aseguró en el espacio que "tiene amigos" periodistas.

"Con algunos me llevo bien. Son gente a la que ves desde hace años todos los días y tampoco me hace especial ilusión que una chica o un chico tenga que estar cuatro horas esperando a la intemperie por mi para que luego yo no decirle nada. Es cuestión de humanidad”, dijo la actriz.

‘Sálvame’ recuperó las declaraciones, y Belén Esteban quiso decir algo importante. La princesa del pueblo mandó un contundente mensaje a la actriz: “Ten cuidado de amigas que te rodean”.

La colaboradora aseguró que, cuando se publicó la noticia de su falsa boda con el futbolista Miguel Torres, alguien “cercano” a ella estaba detrás de la filtración. También le recomendó a la ex de Bustamante que no se fiara de su entorno más próximo.