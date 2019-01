El pasado de Belén Esteban con las drogas sale a relucir en 'Sálvame'

La confesión de Kiko Rivera de este martes en 'GH Dúo' acerca de su adicción a las drogas ha sido muy comentada en los platós. Este viernes, se ha vuelto a tocar el tema en 'Sálvame', aprovechando que era la primera vez que Belén Esteban acudía al programa de Telecinco tras el 'bombazo' del hijo de Isabel Pantoja.

La princesa del pueblo, cuyo pasado con las drogas es conocido por todos, ha dicho que está muy orgullosa de que Kiko hubiese hecho estas declaraciones: "Nunca me hubiese esperado que lo dijese, la verdad. Me parece muy bien porque puede ayudar a otras personas. Porque quiero que sepa todo el mundo que de eso se sale".

Asimismo, ha añadido que cree que la mujer de Kiko, Irene Rosales, y su madre fueron los apoyos definitivos para que el Dj saliese del hoyo. "Y ya no voy a decir nada más", ha dicho Belén, que quería evitar que se comentara su pasado con los estupefacientes.

No obstante, Carlota Corredera, tras la intervención de Belén, ha comentado que todos los que la quieren están muy orgullosos de ella: "Aunque todo tu entorno te apoyó, de ahí saliste tú sola. Tú". Belén ha afirmado con la cabeza y ha sonreído.

El pasado con las drogas de Belén

Recordemos que Belén Esteban confesó su pasado con las drogas en su biografía: "No pensaba que Ana Rosa fuera la que dijera que yo tenía que ingresar (...) Acabé tumbada en sillón todo el día, con ganas de tomar y pensaba si tendría dinero al día siguiente para tomar (...) En este país en fácil caer; he tenido la droga a mano y en mi mano está en decir que no, no recaer".

Una dura etapa que pasó la de San Blas y que tuvo su punto más álgido en el programa 'Más que baile'. En su libro reconoce que consumía siempre antes de salir a la pista.