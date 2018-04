Belén Esteban gana a Toño Sanchís que es condenado a pagarle 600.000 euros

“Estoy muy contenta y emocionada”, ha declarado Belén Esteban, con lágrimas en los ojos de felicidad, tras conocer que la justicia le ha vuelto a dar la razón en la demanda que la colaboradora de ‘Sálvame’ le interpuso a su exrepresentante y examigo, Toño Sanchís.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia que emitió en primera instancia el Juzgado de Primero Instancia nº 2 de Torrejón de Ardoz que obligaba a Toño Sanchís a pagar 388.868,14 euros a la colaboradora televisiva y exrepresentada. Después de esta última sentencia, la cantidad total que tendrá que abonar Toño a Belén asciende a 600.000 euros.

Las costas de primera instancia ascendían a 75.000 euros, cantidad a la que hay que sumarle unos 122.000 euros tras perder las medidas tomadas. Si a ello, le añadimos los 388.868,14 euros y los intereses de demora, darían como resultado los 600.000 euros a los que ha sido condenado a pagar Sanchís.

Una alegría para la expareja de Jesulín de Ubrique y duro varapalo para él. En la sentencia, a la que ha tenido acceso ‘Semana’ se puede leer: “El juzgado de Primero Instancia nº 2 de Torrejón de Ardoz ha decidido desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesa de Agencia de Servicios Loranst SL. Resolución que se confirma íntegramente, con imposición a la apelante de las costas procesales causada en esta alzada, y pérdida del depósito constituido”.

En las diferentes apariciones en televisión de Toño Sanchís, éste seguía manteniendo su versión y defendía su inocencia. Al desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Agencia de Servicios Lorant SL, Toño ya no puede recurrir y tiene pocas opciones.

Sin embargo, parece no estar dispuesto a tirar la toalla, según se desprende de sus primeras declaraciones tras conocerse la sentencia: “Ahora voy a estudiar la repuesta que vamos a hacer al recurso” y añadía: “Ahora tengo que estudiar qué posibilidades se me abren, y cuáles se me cierran”, ha declarado en el programa radiofónico ‘Morning Glory’, de Mediaset.

La casa de Toño está embargada, y en caso de que no pueda pagar la cantidad estipulada, el embargo se haría efectivo. Una situación que a Belén no le da pena y tiene sus motivos. “Belén no tiene ningún problema en que la familia de Toño se vaya a la calle, pues ella dice que ha tenido que saldar sus deudas con Haciendo vendiendo un piso que tenía una gran valor sentimental”, han señalado en ‘El programa de Ana Rosa’.