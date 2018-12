El dinero que 'Sálvame' le ofreció a Belén Esteban cuando ésta estaba en horas bajas

Belén Esteban la ha vuelto a liar en 'Sálvame'. Este lunes, los colaboradores de Telecinco estaban debatiendo sobre los problemas entre Makoke y Kiko Matamoros, y la conversación acabó derivando en los problemas económicos de la plantilla del programa. Según contaron, entre ellos se han se han ayudado mucho con sus préstamos y deudas.

La 'princesa del pueblo', que no se calla nada, reveló que aunque ahora "por suerte" tiene todas sus cuentas en orden, hubo una época en la que estaba pasando por un bache económico, y que 'Sálvame' la ayudó.

"Cuando he tenido problemas, aquí me han ofrecido dinero, pero no lo he aceptado", confesó Belén, quien siempre tiene buenas palabras para el programa que tanto la ha apoyado siempre.

La colaboradora también quiso lanzar un mensaje a todas aquellas personas que están pasando apuros. "No pasa nada por tener problemas económicos, por pedir dinero o aceptarlo", añadió.

"Para pedir bien, pero para devolver..."

Asimismo, y para que nadie entendiese cosas que no son, dijo que no se le ocurriese a ningún compañero pedirla dinero, ya que, según ella "aquí para pedir bien, pero para devolver... Siempre he sido muy generosa. Yo he dejado y se me ha devuelto, pero también ha habido gente que no me lo ha devuelto", recoge 'Lecturas'.

No obstante, quiso matizar y añadió que no se refería a compañeros de la televisión, y reconoció que le hizo un préstamo a Raquel Bollo, y que ella se lo devolvió.