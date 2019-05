El dineral que cuesta la exclusiva de la boda de Belén Esteban: se va a forrar (si acepta)

Belén Esteban se casa el próximo 22 de junio con Miguel Marcos. Es una de las bodas más esperadas y comentadas del año, junto con la de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

La colaboradora de 'Sálvame' ha dicho en numerosas ocasiones que no va a vender la exclusiva de su enlace. De hecho, ha blindado su boda: ningún invitado podrá acceder con móviles al enlace. No obstante, la revista 'Diez minutos' asegura en su número de este miércoles que la están tentando con una cantidad bastante considerable: 80.000 euros.

Belén Esteban podría ganar 80.000 euros con su boda

"Se pusieron en contacto conmigo tres revistas, pero no voy a hacerlo. Hay algo más importante que el dinero", dijo Belén en 'Sálvame' hace unas semanas. La razón de la negativa no estaría en ella misma, sino en su prometido, Miguel, y su hija Andrea, que no quieren aparecer en prensa rosa, y menos motu proprio.

Sin embargo, los 80.000 euros que la estarían ofreciendo y la posibilidad de vender la exclusiva con ella sola como protagonista está haciendo que se lo plantee.

Este dinero le vendría estupendamente en un año donde ha tenido que afrontar muchísimos gastos, como el costoso juicio que lidió con su ex representante Toño Sanchís. Por el momento, la 'princesa del pueblo' ni confirma ni desmienta. Veremos si al final tenemos exclusiva o no.

Seguridad total

La boda se celebrará en La Vega del Henares, una fincasituada cerca de Paracuellos, de donde es ella y donde se enamoraron. El jardín se rodeará de focos para evitar que los paparazzi puedan hacer fotos desde fuera.

¿Tú aceptarías la oferta si fueses Belén? La verdad es que es una pasta...