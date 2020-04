Belén Esteban reacciona ante las críticas en 'Sálvame': "No voy diciendo que sea amiga de Rosalía"

Belén Esteban ha sido la protagonista del día en 'Sálvame' a pesar de no haber acudido presencialmente al programa. Todo se ha producido en una nueva sección del magacín presentado por Jorge Javier Vázquez nacida de la falta de contenidos que ha provocado la expansión del coronavirus.

La princesa del pueblo ha tenido que hacer frente a las críticas de sus compañeros y ha aprovechado la ocasión para lanzar varios dardos que no han pasado desapercibidos, siendo especialmente certera con Kiko Matamoros.

La nueva sección de 'Sálvame' que enfrenta a sus colaboradores

'Sálvame' es una máquina del entretenimiento. Así lo ha demostrado durante el confinamiento en el que ha seguido cosechando excelentes audiencias. Ante la falta de contenidos e invitados, a excepción del drama de Adara y la cuestionada profesionalidad de Alejandra Rubio, el programa ha tenido que ingeniárselas para crear nuevas tramas y lo ha hecho con enfrentamientos entre sus contertulios.

Para generar estos choques, todas las tardes se coloca en plató una pizarra con los nombres de los colaboradores presentes físicamente (María Patiño, Kiko Matamoros, Rafa Mora...) y de los que intervienen por videoconferencia (Laura Fa, Mila Ximénez y Lydia Lozano).

En dicha pizarra se disponen también los siguientes calificativos: elitista, clasista, soberbia, pelota, egocéntrica, mala profesional y mala leche. Durante toda la tarde, un famoso se somete al juicio de los tertulianos. Ellos colocan un tick en las cualidades que le atribuyen y una equis en las que no, cabreando al personaje en cuestión.

Belén Esteban, acribillada por sus compañeros de 'Sálvame'

Belén Esteban ha sido la segunda famosa en someterse a la polémica pizarra tras Terelu Campos. La princesa del pueblo, que interviene telemáticamente en el programa, ha recibido una sarta de críticas por parte de sus compañeros en este "juego" que ha sido bautizado como Belenvisión en homenaje al Festival de Eurovisión.

No puedo calificar de mala profesional a alguien que lleva tantos años en la tele María Patíño

La mayoría han coincidido en que "tiene mala leche", en que "es egocéntrica" y en que "es soberbia". Por otro lado, los colaboradores de 'Sálvame' no creen que Belén sea elitista o clasista. Además, han remarcado su buena labor en el trabajo, tal y como ha dicho María Patiño: "No puedo calificar de mala profesional a alguien que lleva tantos años en la tele".

La respuesta de Belén Esteban a las críticas de sus compañeros

Tras la lluvia de opiniones, Belén Esteban ha intervenido en directo. Mientras se preparaba para elaborar unas torrijas, la madre de Andrea Janeiro ha respondido sorprendentemente bien a las críticas de los colaboradores de 'Sálvame': "Yo bien, yo respeto lo que piense cada uno".

Sin embargo, no ha sido de su agrado que hayan remarcado que ella se codea con gente muy famosa: "Lo único que pediría que cuando vaya a la tele no me preguntéis por gente que conozco. Si decís que me codeo con gente superior... pues mira". Ha concretado también que no es pelota, sino "agradecida" y ha admitido que puede que sea egocéntrica.

Yo no voy a la tele todos los días diciendo que soy amiga de Rosalía Belén Esteban

Para negar las acusaciones de clasismo, ha recordado su comentada boda: "El día que yo me casé vino todo el mundo que yo quise, gente desde la limpieza hasta los chóferes que me llevan a Telecinco". También ha sacado a relucir su amistad con la cantante Rosalía: "Yo no voy a la tele todos los días diciendo que soy amiga de Rosalía".

Las próximas víctimas del juego de 'Sálvame'

Belén Esteban ha provechado su intervención para proponer un próximo aspirante para ser sometido al juicio de los colaboradores: "Hubiera hecho el juego con Jorge Javier para que se vea a los pelotas que hay en plató".

Hubiera hecho el juego con Jorge Javier para que se vea a los pelotas que hay en plató Belén Esteban

Enlazando con esto, la exmujer de Jesulín de Ubrique ha cargado contra Kiko Matamoros: "Es el mayor pelota de Jorge Javier". Por otro lado, el presentador ha propuesto a Mila Ximénez ser la siguiente y ella ha accedido, asegurando que este juego le "pone mucho". La comunicadora tendrá que responder a distancia tal y como ha venido haciendo estos días, ya que se encuentra en casa afectada por un herpes zóster.