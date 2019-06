La decisión de Belén Esteban sobre Kiko Hernández que ha desatado los reproches de Mila Ximénez

Solo faltan horas para que Belén Esteban y Miguel Marcos se den el 'sí, quiero'. La pareja celebrará su unión en una romántica ceremonia ante unos 300 invitados. Amigos y familiares disfrutarán de una fiesta en la que la polémica ya ha comenzado.

Una de las mejores amigas de Belén, Mila Ximénez, ha vuelto a demostrar que no tiene ni un solo pelo en la lengua. Muy molesta con la decisión de su compañera, la periodista recriminaba a la novia el papel que no le había dado a Kiko Hernández: "Ha tenido un gesto con Kiko que no me ha gustado. Yo habría esperado de Belén que le hubiera pedido a Kiko ser testigo de su boda. Kiko se ha partido la cara por Belén durante años, ha estado a punto de tener tres demandas de Toño".

Y es que para Mila, Hernández debería haber sido uno de los testigos del enlace, algo que Belén y Miguel no han considerado así. Enfadada, Ximénez no tenía problema en utilizar las cámaras de Sálvame para dar este tirón público de orejas a su amiga: "Creo que Belén ha sido muy desagradecida con Kiko en ese aspecto".

Una declaración muy contundente que llega a solo unas horas de su enlace. Aún así, seguro que Belén y Mila logran limar asperezas antes de que esta llegue al altar de la finca que han alquilado en Alcalá de Henares.