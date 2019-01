La boda de Belén Esteban, en cifras: 209 invitados, 10 testigos y mucho más

Belén Esteban va a celebrar su boda con Miguel Marcos por todo lo alto. La colaboradora de 'Sálvame' ha ido soltando píldoras en el programa de los detalles de su enlace. No habrá exclusiva, así que todo lo que ha dicho la 'princesa del pueblo' en el espacio de Telecinco es todo lo que se sabe hasta ahora del que será el bodorrio del año.

A continuación, detallamos todos los datos de la boda de Belén en cifras, según lo recogido por la web del programa:

22 de junio

La boda se celebrará el 22 de junio. La fecha del enlace lo anunció la propia Belén hace meses.

10 testigos

Belén tendrá diez testigos de su unión, que se sumarán a los que lleve su prometido. De momento, solo se sabe que irán María Patiño, Antonio Rossi y Gema López.

290 invitados

La lista definitiva de invitados asciende a 290 personas, y Jorge Javier Vázquez está entre ellos, tras muchas reticencias por su parte.

El presentador lleva bromeando con ella meses, diciéndole que invite a cada invitado que se sienta con ellos en 'Sálvame', como a Mónica Hoyos. También le dijo que si iba Isabel Pantoja él debía cobrar.

0 móviles

Belén tiene muy claro que no habrá móviles en su boda. Como hemos dicho, no es que quiera vender ninguna exclusiva, sino que no quiere que salgan publicadas fotos de su enlace en redes sociales: "Quiero que mis invitados bailen y hagan lo que quieren sabiendo que no van a ser grabados".

Boda de 10

Nada más comenzar el año, Belén hizo su lista de propósitos, y en ella su boda ocupaba un lugar principal, pues quiere que salga "de 10".

¿Te gustaría ir a la boda de Belén, lector?