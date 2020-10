Los detalles del divorcio de Begoña Villacís y su marido Antonio Suárez-Valdés

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de 42 años, será una mujer divorciada en los próximos días a todos los efectos legales.

La portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y su marido, el abogado Antonio Suárez-Valdés, decidieron separarse al inicio de la pandemia del coronavirus tras 15 años de matrimonio y tres hijas en común: Paula, de 14 años, Jimena, de 13 y la pequeña, Inés, de apenas un año.

El confinamiento lo pasó ella junto a sus tres hijas en la casa familiar situada en el barrio de Chamberí. La pareja quería darse en esos meses un tiempo de reflexión pero al final, no pudo ser y en junio, decidieron emprender vidas por separado.

El divorcio se firmará antes de que acabe octubre

La noticia fue toda una sorpresa ya que Villacís dio a luz a su última hija, Inés, en mayo de 2019. Solo el círculo más cercano conocía su decisión de emprender caminos por separado. Desde el primer momento de mutuo acuerdo y no hubo complicaciones ni económicas ni por la custodia de las menores, que pueden estar con su padre siempre que quieran.

En junio, la pareja llegó a un acuerdo provisional ante notario que, en estos días, será ratificado judicialmente. "Antes de que acabe octubre todo estará ratificado", han confirmado fuentes de su entorno a 'Vanitatis'. Por su parte, el marido de Begoña Villacís no ha querido hacer declaraciones: "Agradezco la llamada, pero no tengo nada que decir", ha señalado al citado medio.

Se la relacionó con Rubén Amón

La ruptura se hizo oficial en junio y se llegó a relacionar a Villacís con el periodista Rubén Amón, lo que dio lugar a muchas especulaciones. Amón negó que fueran pareja: "Begoña es muy amiga mía. [...] No compartimos la vida, como se está diciendo. Insisto, es una buena amiga", señaló en 'El Confidencial'.

Por su parte ella habló del tema y confirmó la noticia de su separación en 'Espejo Público'. "Bueno, al final soy una mujer más en España, cualquiera que lo haya vivido o que tenga amigas que hayan pasado por esa situación sabe que son momentos que hay tirar para delante. Pero bueno, tengo mucho trabajo y mucho entretenimiento con mis hijas", le respondió a Susanna Griso.

¿Ataque de celos, venganza o protagonismo?

Después, el marido de Villacís rompió su silencio a través de un comunicado que envió a 'LOC', una extraña carta con la que no quedaron claras sus verdaderas intenciones. Algunos creen que fue para cobrar protagonismo, otros por un ataque de celos y otros lo describieron como "un mecanismo de defensa y un anuncio de venganza", camuflado tras buenas palabras, tal y como señaló Federico Jiménez Losantos en su programa.

En el comunicado, Suárez-Valdés señaló que la ruptura ha sido totalmente amistosa y habían llegado a un acuerdo amigable del cuidado de las niñas. "Nuestra relación es magnífica, como no puede ser de otra manera, ya que tenemos toda una vida por delante de cuidado común de nuestra hija".

Además señalaba que por su parte no existían terceras personas, lo que algunos interpretaron como que dejaba la duda de una posible infidelidad por parte de Villacís. "A día de hoy no hay nadie en mi vida, me encuentro completamente centrado en el cuidado de mis hijas y en mi trabajo y lo que tenga que venir, el tiempo lo dirá".

"No descartamos una segunda oportunidad"

Además hablaba de la posibilidad de una reconciliación que nunca ha acabado sucediendo. "Ni Begoña ni yo descartamos darnos una segunda oportunidad y lo que vaya a suceder, sólo el tiempo lo sabe. No obstante veo muy complicada la viabilidad de la pareja mientras ella siga en política o al menos mientras su trabajo la requiera de la forma que lo ha hecho en el último año.

Después explicaba que su carácter no había sido el motivo de la ruptura. "En algunos medios de comunicación se ha publicado que el motivo de la ruptura habría sido mi carácter serio y poco dado a los ambientes en los que se mueve Begoña, pero si bien es cierto que me considero una persona muy seria y que desde siempre he huido como de la peste del faranduleo político y que, al único acto público que he acompañado sistemáticamente a Begoña en los últimos cinco años ha sido a la celebración de la patrona de la Guardia Civil, no es menos cierto que esto nunca ha sido un problema para nosotros.

El abogado continuó diciendo: "Soy una persona extremadamente sociable, pero muy selectiva y, mis horas de calidad fuera del trabajo prefiero pasarlas con mis hijas, con mis amigos de verdad y haciendo mi deporte".

"Cada párrafo es una puñalada tremenda"

Tras analizar el comunicado, Beatriz Cortázar señaló que las palabras del marido de Villacís eran "una puñalada tremenda en cada párrafo".

Después continuó explicando: "Yo ya lo veo como una buena bofetada, dice cosas muy tremendas. Si analizas cada párrafo y la descripción que hace a su favor de cómo es de bueno el teletrabajo y estar con sus hijos… ojo. Está diciendo que tiene todas las papeletas para, a las malas, quedarme con toda la custodia de todo", señaló.