La ex de Albert Rivera, Beatriz Tajuelo, se graba desnuda en la bañera.

Beatriz Tajuelo, exnovia de Albert Rivera, ha revolucionado las redes sociales tras publicar un vídeo en el que sale desnuda en la bañera, jugando con el agua y la espuma entre las piernas.

Las imágenes que ha publicado en Instagram han hecho subir la temperatura y han sido muy bien recibidas por sus seguidores. Entre los comentarios que le han escrito se pueden leer algunos como: "A lo Pretty Woman", "¿Te acompaño?", "Eres una abusadora..." o "Tienes un cuerpazo y unas piernas de infarto".

Estás imágenes han sido grabadas en la bañera del hotel de lujo The Westin Palace, situado en la plaza de las Cortes, en el centro de Madrid. Tajuelo vino a pasar unos días en la capital debido a que tenía varios eventos sobre moda, entre ellos, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde también pudimos ver a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un rejuvenecido look.

Recuerda su relación con Albert Rivera

Durante su estancia en Madrid, Tajuelo atendió a los medios que le preguntaron por Albert Rivera y su reciente paternidad el pasado mes de junio fruto de su relación con Malú. "Que le vaya fenomenal", señaló.

La exazafata guarda un buen recuerdo de su relación de cuatro años con el que fuera líder de Ciudadanos. "Fue una experiencia muy especial, fueron unos años muy bonitos. Siempre buenos recuerdos".

Tras su ruptura se convirtió en influencer

Esta imagen sensual y provocativa de Beatriz Tajuelo, nada tiene que ver con la de tímida y discreta que proyectaba cuando era pareja del exlíder de Ciudadanos. Tras su ruptura, "con la que lo pasó muy mal" y "fue muy dolorosa", según confesó, Beatriz se reconvirtió y se hizo influencer.

En sus fotos de Instagram podemos ver como la catalana ha ganado estilo, es toda una experta en moda y ha logrado explotar su lado más sofisticado y fotogénico.

"Cada vez creo menos en encontrar un hombre"

El pasado mes de agosto, a Beatriz se la relacionó con el empresario y abogado, Santiago Pons-Quintana, nieto del famoso empresario de Menorca, Pons Quintana, fundador de la marca de calzado y marroquinería.

Sin embargo, ante el revuelo suscitado, desmintió en un comunicado que fuera su nuevo novio. "Tengo la suerte de haber coincidido con él y su pareja, Joel Colmenero, en varias ocasiones, ya que tenemos amigos en común" y añadía: "Es un empresario ejemplar, alguien a quien admiro".

Por el momento, está encantada con estar soltera. "Cada vez creo menos en encontrar un hombre. Hay que vivir la vida y lo que venga, venga. Si no llega, no tengo problema porque se está muy bien sola, porque tienes una libertad que no tienes cuando estás en pareja", señaló.

Además reconoció haber perdido el instinto maternal: "Ya no lo tengo, y como no se han dado las circunstancias para haber sido madre, lo tengo superado. Igual el día de mañana conozco al hombre de mi vida y nos apetece ser padres".