Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, habla de la relación del político con Malú

La relación entre Malú y Albert Rivera salió a la luz en febrero, y a día de hoy está más que confirmada tras la publicación de unas fotos en las que la cantante, de 37 años, y el líder de Ciudadanos, de 39, aparecían juntos.

Antes de que este noviazgo se hiciera público ya se sabía que Albert y su ex, Beatriz Tajuelo, se habían separado tras cuatro años de relación. Ella dejó la casa del político, en Madrid, a comienzos de año, y decidió regresar a Barcelona.

También cambió de trabajo: pasó de del departamento de producción de Miguel Poveda a colaborar con la agencia de eventos y comunicación Light & Sound Group en la ciudad condal.

Además, desde que está soltera es habitual de las redes sociales –donde sube sus 'looks' y pensamientos íntimos– y también de los photocalls. Y justo en uno de estos posados ha hablado con la prensa sobre la relación confirmada de su ex con Malú.

Beatriz Tajuelo habla de la relación de Albert Rivera y Malú

"Sí que he visto las fotos", dijo Beatriz este miércoles en un evento en Madrid. "Lo siento, pero no voy a dar detalles. No opino nada de la vida de otros. La vida de los demás es de los demás”, añadió, dejando estar el tema.

"Todo pasa en la vida"

En cuanto a su estado actual, Beatriz asegura que se encuentra "bien": "Todo pasa en la vida y hay que aceptarlo como viene".

Los próximos meses de verano los pasará en Menorca, donde viven su hermana y sus sobrinos. También tiene ganas de ir a Egipto y a África, aunque no sabe si lo hará este año.

Rivera tuvo una relación anterior a Beatriz con Mariona Saperas, con quien se casó y tuvo una hija, Daniela, que hoy tiene 7 años.

