Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, se pronuncia sobre el nacimiento de su hija con Malú

Cada paso que da Albert Rivera con Malú es comentado por Beatriz Tajuelo, su exnovia. Tras el nacimiento de la primera hija del exlíder de Ciudadanos y la cantante, llamada Lucía, la empresaria ha dado su opinión en las redes sociales.

Beatriz Tajuelo habla del nacimiento de la hija de Albert Rivera

"Siempre me he alegrado y alegraré por la felicidad de los demás. Siempre he celebrado y celebraré la vida", ha dicho Tajuelo, felicitando así indirectamente a su ex.

"Sólo pido que respeten la mía, mi vida, mi felicidad y mi tranquilidad. Hoy algunos medios de comunicación han querido malmeter, pero yo nunca he entrado, ni voy a entrar en ese juego. Gracias por todos los mensajes que he recibido de apoyo y cariño y por afear lo que algunos medios han comentado queriendo enfrentar… Yo estoy tranquila, rodeada de mi familia y amigos y con muchos proyectos y un ilusionante trabajo por delante", ha escrito, sin señalar a qué medios se refiere.

Beatriz Tajuelo y Albert Rivera se separaron poco antes de que entrara Malú en escena

Beatriz Tajuelo, que se separó del que fuera político a finales del 2018, poco antes de que la cantante apareciera en escena –o a la vez, aún no está claro–, se ha referido a la delicada situación que atraviesa el hombre con quien compartió cuatro años de su vida.

Ella dejó la casa del político, en Madrid, a comienzos del 2019, y decidió regresar a Barcelona.

También cambió de trabajo: pasó de del departamento de producción de Miguel Poveda a colaborar con la agencia de eventos y comunicación Light & Sound Group en la Ciudad Condal.

Además, desde que se separó es una habitual de las redes sociales –donde sube sus 'looks' y pensamientos íntimos– y también de los photocalls, donde habla de Malú y de su ex.