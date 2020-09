La aplaudida réplica feminista de Beatriz Luengo a Maluma: "Tus celos enfermizos con tu ego se juntan"

Beatriz Luengo, de 37 años, ha estrenado la canción 'Hawái respuesta mujer', que es una réplica a la canción 'Hawai' de Maluma, un tema incluido dentro de su último álbum, 'Papi Juancho', que está siendo todo un éxito pero que, una vez más, está siendo criticado "por tener una lecha machista".

Aunque el colombiano lo negó, muchos siguen creyendo que la canción se la dedicó a su exnovia, la modelo Natalia Barulich, actual pareja del futbolista Neymar, con el que Maluma también se vio envuelto en polémica tras cantar el jugador la canción en un vídeo que se interpretó como una burla al cantante.

La letra de la canción pone en duda que la mujer de la que habla sea feliz junto a su nuevo novio y dice que todo lo que publica en Instagram lo hace por aparentar ya que sabe que es a él a quien no ha logrado olvidar.

La versión de Beatriz Luengo está siendo muy aplaudida

Ahora Luengo, que acaba de publicar su primer libro, 'El despertar de las musas', ha hecho la versión feminista de 'Hawái', que ha compartido en su Instagram, y que que está siendo muy aplaudida por muchos usuarios y famosos.

La artista ha declarado que la canción de Maluma le encanta y se ha inspirado en la réplica que ya le dio al colombiano la cantante cubana Lili Estévez.

Esta no es la primera vez que Beatriz Luengo versiona un tema de un cantante masculino, ya lo hizo anteriormente con éxitos como 'El Amante', de Nicky Jam, y 'When I was your man', de Bruno Mars.

La letra de 'Hawái respuesta de mujer'

La versión feminista de Beatriz Luengo que es una réplica a la canción de 'Hawái' de Maluma dice así:

"Deja de mentirte, la foto que subí con él diciendo que era mi cielo,

te tiene sufriendo por mi con un ataque de celos

y dices que estás bien pero hace tiempo que no eres sincero

Déjame decirte, que vas contando por ahí que yo por ti me muero,

revisa mi estado en Whatsapp para ver si hay alguien nuevo,

ya me olvidé de ti, ya ves, no me escribas más que no te leo.

Sabes que no me hace falta ná, absolutamente ná,

Hawái de vacaciones, feliz por mil razones,

perfil falso en Instagram para que no vea, como me chequeas.

Él me trata bien y todo es real, lo siento, no lo puedas superar

miéntele a todos tus seguidores, diles que ya no me dedicas canciones

y finge que eres un latin lover, que vas de una a otra y no hay quien te enamore.

Mira, escucha, piensa, aprende a hacer feliz y si viene otra, pa que aprendas.

Que a mi nadie me compra por pagarme una cuenta.

Tendrás que amar mejor porque ser guapo no alimenta.

Si te preguntas, quién tiene la culpa, tus celos enfermizos con tu ego se juntan

Si un hombre me da 'like' en una foto, insultas,

pidiendo que la borre y si provoca es mi culpa, ¿y qué?

Perdón si llegaste a creer que yo te iba a pertenecer, yo nunca fui tuya bebé".

La versión de Lorena Gómez

La cantante Lorena Gómez, pareja de René Ramos, también se ha atrevido a hacer su propia versión, que ha compartido en Instagram.